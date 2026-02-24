El Ayuntamiento de Palma suspende temporalmente varias subvenciones tras los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha suspendido temporalmente las bases de varias subvenciones municipales tras los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas sobre convocatorias concedidas en 2022.

Según ha informado Cort en un comunicado, esta medida afecta a ayudas deportivas, a asociaciones vecinales y a actividades educativas mientras se revisan y actualizan sus bases reguladoras para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa.

Esta revisión pretende garantizar que todos los apartados de las convocatorias estén definidos y adaptados a la normativa vigente, con el fin de evitar la repetición de incidencias detectadas en ejercicios anteriores y posibles reclamaciones de reintegro a las entidades beneficiarias.

Así, los servicios de intervención municipal han paralizado temporalmente estas convocatorias mientras se lleva a cabo una revisión completa de sus bases para garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y legales exigidos por los órganos de control y reforzar la seguridad jurídica y la claridad normativa y evitar posibles incidencias o reclamaciones de reintegro por parte de los beneficiarios.

En el caso de las subvenciones deportivas, la revisión afectará a la convocatoria correspondiente a la temporada 2024-2025, actualmente en tramitación, que podría sufrir un retraso en su publicación, aunque se mantendrá la dotación económica prevista.

Asimismo, las ayudas destinadas a asociaciones vecinales y a actividades educativas quedarán temporalmente suspendidas en la parte correspondiente a 2026 mientras continúe el proceso de fiscalización.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado que trabaja para retomar las convocatorias "con la mayor brevedad posible" y ha reiterado su compromiso con una gestión rigurosa y ajustada a la normativa vigente.