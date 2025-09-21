El Ayuntamiento de Palma toma precauciones ante la alerta naranja decretada por lluvias y tormentas esta madrugada

Archivo - Vista de la plaza Juan Carlos I de Palma (Mallorca) durante un día de lluvia. Recurso - EUROPA PRESS - Archivo

A partir de las 00.00 horas se cerrarán el Passeig Sagrera y el parque de Bellver para garantizar la seguridad ciudadana

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha tomado precauciones ante la alerta naranja decretada por lluvias y tormentas esta madrugada, de modo que, a partir de las 00.00 horas, se cerrarán el Passeig Sagrera y el parque de Bellver para garantizar la seguridad ciudadana.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que ha activado en fase de preemergencia el Plan Territorial Municipal (Platerpalma) ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que afectarán a la ciudad durante la madrugada de este lunes. La activación comenzará este domingo a las 22.00 horas y se mantendrá, previsiblemente, hasta el lunes a las 08.00 horas.

Así, como medida preventiva, se llevará a cabo el cierre del parque de Bellver y del Passeig Sagrera a partir de las 00.00 horas. Estas restricciones estarán vigentes durante todo el periodo de alerta.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos, evitar atravesar torrentes o zonas bajas, no refugiarse bajo árboles aislados y asegurar puertas, ventanas y objetos exteriores para prevenir incidentes provocados por el viento.

También es importante extremar la precaución si se circula en vehículo y evitar detenerse en zonas con riesgo de inundación, así como no acceder a sótanos o aparcamientos inundados para retirar vehículos u objetos personales, ya que puede resultar peligroso.

Finalmente, desde Cort se insta a la población a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del Consistorio.