El Ayuntamiento de Palma ya trabaja en las modificaciones normativas para implantar las galeras eléctricas

Reunión entre el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, y representantes del colectivo de conductores de calesas de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ya trabaja en el estudio de las modificaciones normativas necesarias para implantar el nuevo modelo de galeras de tracción eléctrica.

Así lo ha trasladado el regidor de Movilidad, Toni Deudero, en la reunión que este miércoles ha mantenido con varios representantes del colectivo de conductores de galeras.

El encuentro, según ha informado Cort en un comunicado, se enmarca en el acuerdo alcanzado el pasado marzo para sustituir las clases tradicionales por otras de tracción eléctrica de forma progresiva, que contó con el apoyo del 90% del colectivo.

Se han abordado cuestiones como las características técnicas que deben tener los modelos eléctricos planteados por los caleseros y los requisitos que deberán cumplir para su futura implantación.

El Consistorio está valorando a nivel técnico y jurídico las propuestas de los conductores a la vez que ha iniciado el estudio de las modificaciones normativas que serán necesarias para implementar el nuevo modelo, que afectará a las 28 licencias actualmente vigentes.

Ambas partes han acordado mantener reuniones mensuales de seguimiento para compartir avances, resolver cuestiones técnicas y continuar colaborando de forma coordinada en el desarrollo del proceso.

"La diferencia ahora radica en que tenemos la voluntad inequívoca del grueso del sector", ha reivindicado Deudero, quien ha subrayado la voluntad del Ayuntamiento de facilitar los trámites necesarios para que la transición se materialice lo antes posible.

DENUNCIAS DE PROGRESO EN VERDE

La reunión se ha producido el mismo día que el partido animalista Progreso en Verde ha vuelto a denunciar que determinados conductores de galeras han cometido infracciones como transportar más pasajeros de los cinco permitidos, estacionar en lugares no permitidos, colocar cascabeles en las cabezas de los caballos o mantener a los animales en malas condiciones.

Todo ello, ha criticado la formación en un comunicado, lo realizan "con el beneplácito" tanto del Ayuntamiento de Palma como de la Policía Local.

"Se han detectado varias calesas con hasta ocho personas, otras estacionadas en lugares no permitidos, realizando cambios de sentido prohibidos o llevando pasajeros en el pescante. Son infracciones que se repiten de manera continua, es inadmisible", ha expuesto el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual.

El líder de los animalistas ha recriminado a Cort su "inacción" ante los conductores "problemáticos" y ha exigido que les fuerce a cumplir con las normativas o les retire las licencias.

"Ya no se trata de un servicio municipal mal gestionado, sino de conductores con decenas de denuncias y expedientes abiertos por tener en malas condiciones a los caballos e incumplir las leyes y ordenanzas", ha zanjado Amengual.