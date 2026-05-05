El Ayuntamiento retirará grafitis de un conjunto de edificios protegidos de Palma. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha anunciado la retirada de pintadas en varios edificios protegidos de la ciudad.

Según ha informado este martes el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión, los grafitis se encuentran en edificios con varios grados de protección.

En este sentido, el regidor ha destacado la retirada de las pintadas en el conjunto de la estación ferroviaria Palma-Inca, un lugar que, según ha explicado, "tiene un alto valor patrimonial" y que constituye "una de las construcciones más representativas de las primeras infraestructuras ferroviarias de Mallorca".

También se ha aprobado la limpieza de varias pintadas localizadas en los barrios de Sant Pere, Jaume III, La Lonja-Borne, Sant Jaume y La Seu. Entre los espacios afectados se encuentran un edificio residencial en la calle Apuntadors, el puente histórico entre Sa Feixina y Porta de Santa Catalina, el convento de Santa Magdalena, la iglesia de Sant Miquel y la iglesia de Nuestra Señora de la Mercè.

También se van a retirar los grafitis en fachadas de distintos edificios en los barrios de Monti-sion, Marqués de Fontsanta, Sant Nicolau, Cort y La Seu que están catalogados con un nivel de protección B.

El Consistorio ha asegurado que estos trabajos se llevarán a cabo mediante métodos para mantener el valor patrimonial e histórico de los inmuebles.