El Ayuntamiento de Ses Salines pide al Consell de Mallorca obras de mejora en las carreteras a es Llombards y Campos

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ses Salines ha solicitado al Consell de Mallorca que ejecute obras de mejora en las carreteras que van en dirección hacia es Llombards y Campos, por la zona conocida como Can Pere Creus.

El Consistorio ha aprobado, por unanimidad, una moción de la formación Endavant en la que se reclamaba este tipo de actuaciones en las carreteras Ma-6101 y Ma-6100, una vez finalizadas las obras en el tramo de la Ma-6100 que va desde Ses Salines hasta la Colònia de Sant Jordi.

En un comunicado, Endavant ha señalado que el estado actual de estas vías presenta "deficiencias significativas" que "comprometen gravemente la seguridad viaria y ciudadana".

Entre los motivos que han alegado se encuentra el "riesgo de accidentalidad", dado que la anchura es "insuficiente en algunos puntos" y las curvas, proyectadas hace mucho tiempo, son "peligrosas" para el tráfico actual. "Esto supone un peligro constante en el cruce de vehículos de grandes dimensiones", han remarcado.

Por otra parte, han explicado que estas carreteras sufren un "incremento exponencial" de tráfico en verano, por lo que la aglomeración de coches de alquiler y autocares convierte estos tramos en "auténticos puntos negros donde se multiplica el riesgo de colisión".

De igual modo, han apuntado que, actualmente, circular en bicicleta o a pie por los márgenes de estos tramos es "una actividad de alto riesgo". "La mejora tiene que garantizar una movilidad segura para los usuarios vulnerables", han reclamado.

El portavoz de la agrupación progresista Endavant, Bernat Roig, ha celebrado el apoyo unánime de la corporación y ha planteado que las instituciones "no pueden funcionar a dos velocidades, ni dejar proyectos a medias cuando se trata de proteger las personas".

"El Consell de Mallorca, como institución, tiene que continuar con los compromisos adquiridos y cerrar el círculo de la seguridad viaria en el término municipal. Las familias que se desplazan diariamente por motivos laborales o escolares merecen hacerlo con las mismas garantías de seguridad que ahora ofrece la carretera de la Colònia de Sant Jordi", ha concluido.