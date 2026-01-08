Baja un 0,5% la venta de vehículos de segunda mano en Baleares en 2025 con cerca de 73.500 transacciones, según Ancove

Archivo - Salón de vehículos de ocasión. - ION IMAGEN Y COMUNICACIÓN SL - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los baleares han adquirido alrededor de 73.500 vehículos de segunda mano a lo largo de 2025, una cifra que supone un 0,5% menos que el año anterior.

Estos son algunos de los datos que se extraen del balance anual del mercado que ha hecho la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), según ha informado en un comunicado.

El mayor descenso de las operaciones de compraventa se ha registrado en el sector de las furgonetas, con más de 13.300 ventas y un 0,6% menos. En el caso de los turismos se han comprado casi 60.200, esto es un 0,5% menos.

Por lo que se refiere al último mes del año, la venta de vehículos usados ha disminuido un 12,1% en Baleares, con más de 5.900 unidades transferidas. Los turismos han sumado en el mes aproximadamente 4.900 compras, que caen un 11,8% interanual, y los comerciales ligeros superan por poco el millar, con un descenso del 13,4%.

En España, el mercado de vehículos de segunda mano ha crecido en el mes de diciembre un 2% de media en España --los turismos un 2,1% y los comerciales ligeros el 1,2%--, mientras que en el conjunto de 2025 se han vendido un 4,3% más vehículos de ocasión --suben un 4,2% los turismos y un 4,7% los comerciales ligeros--.

En términos absolutos, el pasado año se han comercializado aproximadamente 2,6 millones de unidades de segunda mano en España, más de 2,2 millones de coches y más de 370.000 furgonetas.