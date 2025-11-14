Baja un 1,8% en octubre el número de pasajeros del aeropuerto de Ibiza

IBIZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de octubre 833.101 pasajeros, lo que representa un descenso del 1,8 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año, el aeropuerto ibicenco ha contabilizado 8,64 millones de viajeros, un 0,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Según ha informado Aena, de los 831.010 viajeros comerciales, 303.871 viajaron en rutas nacionales, un 1,4 por ciento menos que en octubre de 2024, mientras que 527.139 lo hicieron en vuelos internacionales, lo que supone una bajada del 2,3 por ciento.

Entre los mercados internacionales con mayor volumen de pasajeros destacan Reino Unido con 189.454 viajeros; Alemania con 90.053 e Italia con 69.131.

En cuanto a las operaciones, durante el mes de octubre se atendieron 7.843 vuelos, lo que supone un crecimiento del 3,5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Durante todo el año, la cifra de operaciones de aeronaves ascendió a 79.239, un 2,5 por ciento más en comparación con los mismos meses del año pasado.