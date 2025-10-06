Baja un 9,2% la venta de coches de segunda mano en septiembre en Baleares, la comunidad en la que más desciende

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares registraron un total de 4.515 ventas de turismos de segunda mano a lo largo del mes de septiembre, lo que supone un 9,2% menos de operaciones que en el mismo periodo del año pasado, el mayor descenso de entre todas las autonomías en este mes.

En total los vehículos usados acumularon 5.605 unidades transferidas en el archipiélago en septiembre, lo representa un 7,1% menos que en septiembre de 2024, según ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) en un comunicado.

Igualmente, en el mismo mes se vendieron 1.090 vehículos comerciales ligeros, con un ascenso interanual del 2,6%.

En lo que va de año, se han realizado 53.522 compraventas de vehículos, esto es un 0,5% más que hace un año. Concretamente se han comercializado 43.678 turismos --un 0,5% más que en 2024-- y 9.844 furgonetas --+0,2%--.

Por lo que se refiere al conjunto de España, el mercado de vehículos de segunda mano --turismos más furgonetas-- ha crecido en el mes un 7,2% de media en España, con los turismos que aumentan un 7,2% y los comerciales ligeros el 6,9%. En la media nacional, se han vendido un 5,1% más vehículos de ocasión que en el mismo periodo de 2024.

El mercado de vehículos de ocasión --turismos más comerciales ligeros-- crece un 7,2% en septiembre en términos interanuales, con unas ventas de 212.312 unidades. Los turismos han sido 182.488, con un incremento del 7,2% en el mes, y 29.824 furgonetas, que crecen algo por debajo, el 6,9%.

El fuerte incremento de las ventas mensuales se explica, en parte, por la caída de las venta de agosto. En los tres primeros trimestres de 2025 se han vendido 1.864.904 vehículos de segunda mano, 1.596.627 turismos, que aumentan el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado, y 268.277, comerciales ligeros, un 5% más en el año.

Las mayores subidas se concentran en el segmento de los turismos más modernos, con un 10,3% entre 1 y 2 años y el 23,5% entre 2 y 3 años, aunque entre los dos no superan los 15.000 coches. Quedan rezagados los de menos de doce meses, aunque crecen por encima de la media del mercado. La mayor caída se produce en el segmento de 6 a 10 años y los más veteranos, que superan la década, crecen el 7,3%.

Por su parte, la demanda de las furgonetas sigue aumentando con fuerza en las unidades más jóvenes, de 0 a 3 años, aunque se quedan del debajo del 10% del total de las ventas durante septiembre. Algo contribuyen los comerciales electrificados, aunque poco, pues en el mes se han vendido 285 eléctricas --+50%-- y 53 híbridas enchufables --+212%--.

Los electrificados mitigan los descensos de las motorizaciones de combustión --diésel, gasolina y GNC--. Aun así, el mercado de los turismos más ecológicos sigue siendo minoritario, con un 3,8% en el mes, una décima más que en agosto.

Las subidas mayores se producen en las comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Del resto, las ventas en septiembre caen en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.