Baja el consumo de sustancias entre los jóvenes de Baleares, especialmente de tabaco y cannabis

Archivo - Un joven vapeando - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de entre 14 y 18 años de Baleares se ha reducido en el último año, con descensos más acusados en el tabaco y el cannabis, mientras que el alcohol es la sustancia más consumida.

Así se desprende de la última encuesta Estudes 2024-2025 realizada a estudiantes matriculados en centros educativos, que apunta que el consumo de sustancias en las Islas se sitúa por debajo de la media nacional.

En concreto, la prevalencia del consumo de alcohol en el último año ha pasado de un 72,9% a un 64,5%; la de tabaco del 29,1% al 17,9%; la de cannabis del 25,5% al 15,1% y el de hipnosedantes (con o sin receta) se ha reducido de un 15,8% al 12,4%.

De este modo, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el consumo de todas las sustancias es inferior a la media nacional (71% alcohol; 21,2% tabaco; 15,5% cannabis; y 13,1% hipnosedantes).

Desde Salud han subrayado que más permisividad parental se asocia con un mayor consumo de tabaco, alcohol y cannabis en los adolescentes, por lo que el papel de las familias es clave en la prevención.

Según explica la educadora social de la UCA Joven Antònia Teresa Albons hay señales que pueden poner en alerta a las familias del consumo de los menores. "Si abandona las aficiones, si sufre cambios de humor muy marcados o si hay alteraciones. La adolescencia es una etapa de cambios que no debe alarmarnos, pero debemos estar pendientes", subraya.

Las explicaciones de Albons se han recogido en un vídeo de la Dirección General de Salud Mental, que ofrece consejos para "escuchar sin juzgar, hablar sobre drogas o poner límites".

La Conselleria ha destacado que el Plan Integral de Adicciones de Baleares (2025-2030), aprobado el año pasado, surge de la participación e implicación de las diversas administraciones con competencia en la materia, entidades, agentes, familias y usuarios.

La Dirección General de Salud Mental, mediante el Plan de Adicciones y Drogodependencias de (Padib) forma anualmente docentes para los programas preventivos que pone a disposición de los centros educativos de secundaria y primaria.

En esta línea, Salud ha resaltado algunos de estos programas preventivos, relacionados con el uso de la tecnología, el consumo de drogas y conductas adictivas, el consumo de cannabis, iniciativas dirigidas a las familias o un programa de formación en prevención para estudiantes de la UIB.

También se ha constituido un grupo de trabajo de detección precoz en el que participan profesionales procedentes de la administración y del tercer sector social. El grupo de trabajo acaba de realizar el borrador del protocolo de detección precoz de conductas adictivas con menores en situación de vulnerabilidad.

El servicio Crida es un recurso de asesoramiento telefónico que está disponible de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas (971 17 78 48) y por correo electrónico (pladrogues@dgsanita.caib.es) para ayudar y asesorar a la ciudadanía en cualquier aspecto relacionado con las adicciones.