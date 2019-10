Balboa censura que Costa "no haya consultado" con MÉS y Podemos la postura del Govern sobre la sentencia

Publicado 14/10/2019 16:30:14 CET

El coportavoz de MÉS per Mallorca, Guillem Balboa, atiende a los medios. - MÉS PER MALLORCA

"Una postura oficial sobre la cuestión más delicada que afronta España desde el 78 debería estar consensuada entre los socios de Govern"

El coportavoz de MÉS per Mallorca y conseller en el Consell de Mallorca, Guillem Balboa, ha criticado este lunes que la portavoz del Govern, Pilar Costa, no haya consultado con el resto de formaciones políticas que forman parte del Ejecutivo --MÉS per Mallorca y Unidas Podemos-- su postura acerca de la sentencia del procés.

En concreto, tras conocerse la sentencia, Costa ha manifestado que el Govern respeta las "resoluciones judiciales" porque "en un estado de derecho la separación de poderes es imprescindible" pero a pesar de esto, ha dicho que "no se puede dejar al margen lo que debe ser un diálogo político entre los gobiernos de Cataluña y el de España".

Ante esto, Balboa ha escrito en su cuenta de Twitter que entiende que esas son "unas opiniones particulares y no la postura oficial del Govern respecto a esta cuestión", que, tal como considera, "no es precisamente una cuestión menor".

"Lo digo porque entiendo que una postura oficial sobre la cuestión más delicada que afronta España desde el 78 estaría previamente trabajada, pactada y consensuada entre los socios de Govern", ha escrito en la red social.

Tras esto, ha aseverado que desde MÉS per Mallorca consideran que "la separación de poderes se ha visto gravemente comprometida en todo este proceso", que, según opina, "de principio a fin ha sido y será un proceso político del tamaño de una casa de 'pagés'".

El Tribunal Supremo ha condenado al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado. Por los mismos delitos ha condenado a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa Rors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Por los mismos hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña ha condenado por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a las penas de 11 años y seis meses de prisión. A los también exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull se les absuelve de malversación y son condenados a las penas de 10 años y seis meses de prisión, mientras que los líderes Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) han sido condenados a las penas de nueve años de prisión.