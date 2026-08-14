La 'Balear', una 'barca de bou' del Consell de Mallorca, participa en la regata Illes Balears Clàssics - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'Balear', una histórica 'barca de bou' que es propiedad del Consell de Mallorca, ha participado en la regata XXXI Illes Balears Clàssics, que celebra en la bahía de Palma del 11 al 15 de agosto.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha salido a navegar este viernes a bordo de la emblemática embarcación mallorquina.

En la regata, según ha indicado el Consell de Malloca en un comunicado, participan barcos de época, anteriores a 1950, y barcos clásicos, anteriores a 1975. Todos ellos están construidos con sistemas y materiales tradicionales, principalmente madera.

"La 'Balear' participa habitualmente en las regatas de barcos clásicos y de vela latina de la isla", ha explicado Bestard, quien ha destacado la importancia de que pueda exhibirse en una cita "que reúne a embarcaciones centenarias, barcos de época y grandes esloras".

Eso, ha argumentado, "permite dar a conocer el patrimonio marítimo del Consell de Mallorca entre los participantes y aficionados de esta prestigiosa flota de barcos históricos".

La histórica 'barca de bou' participa en la regata de barcos clásicos en la categoría 'Presencia', modalidad especial para embarcaciones singulares de más de 50 años que no compiten deportivamente en las pruebas.

La 'Balear', construida en 1924 y declarada bien de interés cultural en 1998, alterna su participación en eventos deportivos con otros de divulgación del patrimonio marítimo y actividades ambientales. Suele participar como embarcación de exhibición, de acompañamiento o realizando salidas institucionales.