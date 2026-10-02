Baleares achaca a la regularización de migrantes el aumento del paro en septiembre por primera vez en cinco años

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, ha achacado a la regularización extraordinaria de personas migrantes el aumento del paro durante el pasado mes de septiembre por primera vez en los últimos cinco años.

El número de personas desempleadas en Baleares en septiembre fue de 26.547, lo que representa un aumento de 493 personas (+1,9%) respecto al mismo periodo del año anterior. Por islas, el paro se incrementa sobre todo en Eivissa (+6,5%), seguida de Formentera (+2,9%) y Mallorca (+1,9%), mientras que baja en Menorca (-4,5 %).

De este número de personas desempleadas, ha afirmado Cabrer en una rueda de prensa celebrada este viernes, 1.102 son personas extranjeras inscritas con el código RE, es decir, correspondientes a la regularización extraordinaria.

Los extranjeros no comunitarios en situación de desempleo durante el mes de septiembre eran 4.806, 1.580 más que en el año anterior (+49%). "El proceso de regularización extraordinaria empieza a tener efectos en nuestro mercado laboral", ha advertido Cabrer.

Según ha detallado la Conselleria en un comunicado, desde el inicio del proceso de regularización ya se han contabilizado 1.369 demandantes inscritos en el SOIB, de los cuales 1.102 son desempleados, 139 empleados y 46 demandantes fijos discontinuos. El 89,2% solo tiene estudios primarios y el 4,9% no tiene ninguno.

CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN

En cuanto a la contratación, en septiembre se registraron 36.120 nuevos contratos en Baleares, 3.517 más que hace un año, lo que representa un aumento del 10,8%. En cuanto a los contratos indefinidos, el porcentaje sobre el total se sitúa en el 64,6%, una cifra superior a la media nacional (44,3%).

El número de personas de alta en la Seguridad Social en Baleares durante el mes de septiembre fue de 682.486, cifra que implica un incremento de 29.078 personas respecto al mismo periodo del año anterior (+4,5%).

Asimismo, el régimen de autónomos suma 110.291 afiliaciones en septiembre, un 16,2% del total del empleo registrado. Los afiliados autónomos experimentan un incremento de 3.014 afiliados (+2,8%) respecto a hace un año y un aumento de 167 afiliados (+0,2%) en relación con el mes anterior.