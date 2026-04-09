Baleares se anticipa como uno de los principales destinos refugio por la guerra, con aumentos de ventas del 6%

Archivo - Una multitud de bañistas en una playa- - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares se anticipa como uno de los principales destinos refugio derivado de la guerra en Irán y con expectativas de crecimiento de las ventas del 6% para el segundo trimestre, según la valoración de Exceltur presentada este jueves.

El archipiélago se sitúa de este modo entre los destinos que, en el contexto del conflicto, podrían atraer turistas, especialmente familias europeas, en busca de destinos percibidos como más seguros.

También en el escenario bélico, Exceltur ha reclamado aplicar una moratoria de tasas y tributos turísticos que al menos posponga la aplicación de las nuevas o mayores cargas fiscales a las actividades turísticas evitando las cargas a un sector afectado por un notable aumento de costes.

El informe de Exceltur, por otra parte, señala que el archipiélago cerró el primer trimestre con un crecimiento en sus ventas del 5,3% y un aumento del 7,2% en el ingreso por habitación disponible (RevPAR).

El dato de las ventas, han apuntado, incluye el impacto de la Semana Santa en marzo, lo que condiciona positivamente el comportamiento en este destino.

Por zonas y ciudades, Palma se ha anotado un descenso del 12% en el RevPAR, hasta los 52 euros. En Mallorca, por su parte, el ingreso por habitación se situó en 49,8 euros (-8,5%), entre otras cuestiones, por el mal tiempo. Menorca, de la misma manera, experimentó un descenso notable en sus ingresos por habitación del -21,4% hasta los 23,6 euros.

Por otra parte, se mantiene el ajuste a la baja de la oferta de viviendas de uso turístico en España derivado de la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

En el caso concreto de Baleares, Eivissa (-70,5% hasta 447 plazas) y Palma (-37,9% hasta las 3.585 plazas) registran las mayores tasas de ajuste en un escenario de contención de la oferta alojativa intrusiva.