Baleares confía en un impacto limitado de la guerra en el turismo, aunque bajen la demanda, el gasto y las estancias

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La guerra de Irán y su impacto en el encarecimiento del transporte y los combustibles pueden afectar directamente a la industria turística de Baleares en forma efecto disuasorio para determinados segmentos de mercado, reducción del gasto en determinadas actividades y reducción de las estancias medias.

Lo han explicado este jueves el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, que han presentado los datos del Análisis de Coyuntura Económica del primer trimestre de 2026.

Según han indicado, la economía de Baleares experimentará este 2026 una moderación de su crecimiento por el conflicto que ocasionará igualmente aumento de la inflación y la cesta de la compra, con consecuencias también en el turismo.

El Ejecutivo, en todo caso, confía en que el impacto de la crisis en el sector turístico sea limitado y han reivindicado que el archipiélago es un destino maduro, consolidado y seguro, con una infraestructura turística de alta calidad, enfocada a un segmento de mercado de poder adquisitivo medio-alto, con mayor capacidad de resiliencia ante turbulencias de precios en comparación con otros destinos.

"Dos palabras lo definen todo: incertidumbre y volatilidad. Es imposible hacer una previsión del crecimiento", ha concluido Costa.