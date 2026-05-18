Baleares asistirá a la Feria del Libro de Turín de 2027, en la que la literatura catalana será la invitada de honor - CAIB

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern participará de forma activa en la edición de 2027 del Salone Internazionale del Libro di Torino, en la que la literatura catalana será la invitada de honor.

Será la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes la que coordinará la presencia de la delegación balear a la feria, una de las citas literarias y editoriales más relevantes el continente europeo.

Lo hará a través del Institut Ramon Llull y pedirá pedirá que se garantice una cuota "mínima y representativa" de autores, editores y profesionales del archipiélago dentro de la delegación oficial.

El objetivo, ha indicado la Conselleria en un comunicado, es evitar la centralización de la representación y asegurar que "la insularidad, el talento propio y la pujanza" de la industria editorial de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera tengan un espacio de "máxima visibilidad".

"Es un orgullo y un éxito compartido que sitúa a nuestras letras en el centro del principal escaparate editorial de Italia, un mercado que destaca como el tercer receptor mundial que más literatura en catalán traduce. Turín 2027 debe ser una ventana abierta al mundo para nuestros creadores de la Part Forana y de cada una de las islas", ha dicho el conseller del ramo, Jaume Bauzá.

El proyecto inicial contempla la instalación de un estand propio de unos 150 metros cuadrados con programación continua de actividades, así como la participación de una delegación de 20 autores de diversos géneros.

A esta presencia oficial se sumará una programación cultural exterior que se extenderá por diversos puntos de la ciudad de Turín para difundir la creación artística, la tradición y la lengua de las islas en un sentido amplio.

El evento, que en su última edición movilizó a más de 230.000 visitantes y cerca de 1.000 expositores, tendrá lugar del 13 al 17 de mayo de 2027.

La Conselleria trabajará de la mano de las principales asociaciones sectoriales del mundo del libro de las islas para coordinar una selección que ponga en valor la salvaguarda de nuestra identidad cultural y la excelencia de nuestros profesionales en un escenario de máximo prestigio internacional.