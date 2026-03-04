Baleares atendió en 2025 a más de 7.600 animales silvestres y casi la mitad fueron rehabilitados y liberados - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) del Govern atendieron en 2025 a 7.637 animales silvestres, de los cuales el 47% fueron rehabilitados y liberados de nuevo en el medio natural.

De esta cifra global, que supone un récord, 5.605 animales fueron atendidos en Mallorca, 1.473 en Menorca, 547 en Eivissa y 12 en Formentera.

Según ha indicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, las especies más abundantes han sido tortuga mediterránea (1.897), los vencejos comunes (1.334) y los erizos morunos (745).

También han destacado algunas especies catalogadas en peligro de extinción en el archipiélago y, por primera vez, se ha atendido un ejemplar vivo de águila de Bonelli perteneciente a la población reintroducida en Mallorca durante la década pasada, hoy ya consolidada.

Asimismo fueron atendidos 61 milanos reales, principalmente por inanición, y 12 pardelas baleares, sobre todo por desorientación y traumatismos de origen desconocido.

CASI LA MITAD, RECUPERADOS

Para la Conselleria, la tasa de recuperación del 47% es "muy positiva" si se compara con otros centros de referencia de España, especialmente teniendo en cuenta que una parte importante de los ejemplares llegan muertos, en estado crítico o con lesiones graves.

"Estas cifras demuestran que en Baleares contamos con un sistema sólido y altamente profesionalizado de recuperación de fauna silvestre, fruto del trabajo entre instituciones y de la implicación de la ciudadanía", ha dicho el conseller del ramo, Joan Simonet.

Cada animal recuperado y devuelto al medio natural, ha subrayado, "es una inversión directa en biodiversidad y en futuro". "El Govern continuará reforzando los recursos y los protocolos de los Centros de Recuperación para que puedan dar respuesta con las máximas garantías a cualquier situación, especialmente en el caso de las especies más amenazadas", ha añadido.

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que esta labor de recuperación de fauna silvestre es posible, en gran parte, gracias a la implicación de toda la población y a la coordinación con el servicio de Agentes de Medio Ambiente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.

Los CRFS, ha proseguido, constituyen una pieza clave en la conservación de la biodiversidad ya que "no solo ofrecen un servicio directo a la ciudadanía, sino que también contribuyen a fomentar el respeto por el medio natural, generan información relevante para la investigación científica y trabajan en la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas".