Baleares, en aviso amarillo este viernes: olas de tres metros y rachas de viento de 70 kilómetros por hora

Archivo - Una persona sentada frente al oleaje, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este viernes el aviso amarillo por rachas de viento que alcanzarán los 70 kilómetros por hora (km/h) y fenómenos costeros con olas de hasta tres metros de altura en el conjunto de Baleares.

A partir de la medianoche y durante toda la jornada estará en marcha el aviso amarillo por fenómenos costeros en el sur de Mallorca, donde el viento podrá llegar hasta los 60 km/h y las olas, hasta los tres metros de altura.

El aviso se extenderá a partir de las 18.00 horas a la Serra de Tramuntana y al norte y el nordeste de la isla.

Por lo que respecta al aviso por viento, se activará a las 12.00 horas en la Serra de Tramuntana, en cuyas cumbres y cabos se podrían llegar a registrar rachas de 100 km/h, y a partir de las 18.00 hará lo propio en el norte y nordeste.

En Menorca, tanto el aviso por fenómenos costeros como el de por viento se pondrán en marcha a partir de las 18.00 horas. En Ibiza y Formentera, por su parte, se activarán a medianoche pero cesarán a las 12.00 y a las 09.00 horas, respectivamente.

LA PREVISIÓN PARA EL SÁBADO

Los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros seguirán en marcha en Mallorca y Menorca a lo largo de la jornada del sábado.

El viento arreciará en toda Mallorca, con rachas generalizadas de 70 km/h que podrían llegar hasta los 100 km/h en las cumbres y cabos de la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de la isla. El aviso estará activo entre la medianoche y las 18.00 horas.

El oleaje afectará al sur, la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca, donde durante todo el día se registrarán olas de hasta tres metros de altura.

En Menorca ambos avisos se mantendrán activos durante las mismas horas y dejarán fenómenos meteorológicos idénticos.