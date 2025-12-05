Baleares centraliza la asistencia de las aplicaciones e integraciones de los centros y hospitales

Archivo - Una investigadora trabaja con el ordenador en un laboratorio. - JAVIER PULPO - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la creación del Centro de Explotación de Servicios, Aplicaciones e Interfaces (Cesai), que centralizará la asistencia de aplicaciones e integraciones en los centros y hospitales de Baleares para garantizar la seguridad y eficiencia, por un importe de ocho millones de euros.

La creación del nuevo centro refuerza la apuesta por la transformación digital y la innovación, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

El Cesai administrará y ejecutará las aplicaciones y sistemas utilizados en los hospitales y centros sanitarios, garantizando que funcionen de forma segura, uniforme y siguiendo las prácticas tecnológicas más adecuadas.

Se pretende dar continuidad al servicio de asistencia de aplicaciones y administrar de forma centralizada los sistemas de información corporativos y de los centros de procesamiento de datos de las gerencias.

Los sistemas de información son esenciales para la toma de decisiones médicas y para garantizar una atención de calidad. Hasta el momento, estas tareas estaban repartidas entre diferentes equipos. Con el Cesai se mejorará la eficiencia y la capacidad de respuesta ante incidencias, beneficiando tanto a los profesionales como a la ciudadanía.