Baleares cerrará el año con un déficit del 0,2%, según Fedea

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares cerrará este año con un déficit del 0,2% del PIB, según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicadas este lunes en el marco de su Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA.

En términos generales, las comunidades autónomas (CCAA) cerrarán este año con un déficit del 0,2% del PIB, una previsión "ligeramente más pesimista" que la del Gobierno, que proyecta un déficit para las CCAA del 0,1% del PIB, pero mejor que la de AIReF, que estima un saldo negativo del 0,4%.

El informe de Fedea analiza los ingresos y gastos autonómicos hasta julio de 2025 y presenta una estimación del saldo presupuestario de las CCAA a cierre del ejercicio.

Según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado el 30 de septiembre, el saldo en Contabilidad Nacional (CN) hasta julio de 2025 de las CCAA fue de -285 millones de euros (-0,02% PIB), lo que ha supuesto una ligera mejora con respecto al saldo del mismo periodo de 2024, que fue de -458 millones de euros (-0,03% PIB).