Baleares cierra 2025 con una caída del 3% de los desahucios pero mantiene una de las tasas más elevada de España

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonamients'. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en 2025 en Baleares fue de 851, un 3,3% menos que el año anterior, según datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, ha recordado el órgano de gobierno de los jueces.

Aunque la de Baleares es una de las cifras totales de lanzamientos más baja, registra 68,8 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone la segunda tasa más elevada de España. Eso sí, es ligeramente inferior a la de 2024, cuando fue de 72.9.

Del total de lanzamientos, unos 731 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 89 se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 31 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

Por su lado, el número de ejecuciones hipotecarias en 2025 crecieron un 14,5% hasta las 459, lo que suponen 37,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Se presentaron, además, 2.075 concursos en los órganos judiciales, una subida del 53,9% respecto al año anterior y una tasa del 167,7, de nuevo una de las más elevadas del país.

DATOS NACIONALES

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en el año pasado en el conjunto de España fue de 25.540, un 11% menos que en 2024, siempre de acuerdo con los datos publicados por el CGPJ.

Del total de lanzamientos, unos 18.317 (el 71,7% del total) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, mientras que otros 4.346 (el 17%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. El restante, unos 1.877 lanzamientos, obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso interanual del 10,9% respecto a 2024, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 14,3%.

Por territorios, Cataluña, con 6.814 y el 26,6% del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Por su lado, el número de ejecuciones hipotecarias en 2025 se dispararon un 35,6% en tasa interanual, un porcentaje que prácticamente duplica el aumento experimentado en 2024, cuando fue el 18,3%.

Estas aumentaron en todas las comunidades. En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2025 (9.370), seguido por Andalucía (6.466), la Comunidad Valenciana (3.530) y Madrid (2.889).