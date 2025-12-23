Baleares concentra seis de los diez distritos más caros para comprar vivienda en España, según idealista

Archivo - Santa Ponça (Calvià). - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares domina las zonas de vivienda de lujo al contar con seis de los diez distritos más caros para comprar vivienda en España en noviembre de 2025, según idealista.

El portal inmobiliario ha publicado un estudio este martes que analiza las zonas más caras que, en las Islas, se encuentran en los municipios mallorquines de Calvià, Andratx y Palma y en Santa Eulària des Riu, en Ibiza.

Según idealista, la demanda internacional continúa impulsando el valor de la vivienda residencial de lujo en los enclaves de Baleares, y cada vez más en las zonas más exclusivas de Madrid. Así, Baleares es, con diferencia, la provincia con mayor presencia en el ranking.

En concreto, Costa d'en Blanes (Calvià) se sitúa como el segundo distrito más caro del país, con un precio medio de 9.677 euros por metro cuadrado (m2). Le sigue el Puerto de Andratx, en el tercer puesto, con 8.921 euros/m2.

Igualmente, Son Vida (Palma) es la quinta zona más cara (8.587 euros/m2); Portals Nous-Bendinat (Calvià) se sitúa en el séptimo puesto (8.358 euros/m2); seguido de Jesús (Santa Eulària des Riu), con 8.353 euros/m2; y Cas Català-Illetes (Calvià), con 7.989 euros/m2.

Según el informe, el distrito madrileño de Salamanca encabeza el ranking con un precio medio de 9.950 euros/m2. Entre los diez distritos más caros se sitúa también Chamberí (Madrid), La Zagaleta (Málaga) o el centro de San Sebastián.