Baleares consolida la profesionalización de los efectivos de seguridad y emergencias

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha aprobado este miércoles el Plan de Formación en Seguridad y Emergencias para el año 2026, que consolida los avances alcanzados durante esta legislatura en la profesionalización de los cuerpos de seguridad y emergencias de Baleares.

En un comunicado, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha indicado que se refuerza así un modelo de formación estable, calendarizado y adaptado a las necesidades de los municipios y de los servicios operativos.

Uno de los principales objetivos logrados en estos dos últimos años ha sido establecer un calendario fijo del Proceso Unificado de Policía Local, tanto en la selección como en la capacitación. Hasta 2023, los procesos finalizaban en momentos distintos, lo que dificultaba la planificación de los ayuntamientos.

Gracias a esta calendarización, este mes de mayo 101 nuevos agentes han podido iniciar sus prácticas antes del verano, dando respuesta a una demanda histórica de la mayoría de municipios para reforzar sus plantillas durante la temporada alta.

Desde el inicio de la legislatura, el Govern ha conseguido formar e incorporar 337 policías locales mediante los cursos básicos de capacitación, y la previsión es alcanzar cerca de 600 agentes formados en mayo de 2026, lo que supone un incremento significativo de efectivos para los municipios.

La EBAP ha dado también un paso destacado situando al archipiélago como la primera comunidad autónoma de España que ha impartido un curso oficial para Jefes de Policía Local.

Esta formación se dirige a los agentes que ejercen responsabilidades de mando sin haber podido acceder hasta ahora al curso específico de capacitación. El éxito de la primera edición ha llevado a programar una nueva para 2026.

El próximo 16 de junio comenzará además un nuevo curso básico de Oficial de Policía, el segundo de esta legislatura, tras finalizar el primero con 26 alumnos titulados.

Paralelamente, se han impulsado tres cursos de habilitación de instructores de tiro en las cuatro islas, garantizando la disponibilidad de personal cualificado para la formación reglamentaria.

730.000 EUROS A CAPACITACIÓN

Con el objetivo de seguir ampliando la oferta formativa, la EBAP destina 730.000 euros a la capacitación en seguridad y emergencias. De esta cantidad, 145.000 euros corresponden al Plan de Formación en Seguridad y Emergencias, 500.000 euros se destinan a los cursos básicos y a la capacitación de categorías superiores como oficial y subinspector, y 180.000 euros se dedican a las ediciones VI y VII del Proceso Unificado Masivo de Policía.

La formación dirigida a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil también se ha reforzado, con 14 cursos en Mallorca, cinco en Menorca, siete en Ibiza y cuatro en Formentera, garantizando una preparación homogénea y continuada en todas las islas.

Por otra parte, la EBAP ha culminado un importante trabajo para desatascar los procesos selectivos de personal que estaban paralizados desde 2019.

Gracias a este esfuerzo, el proceso de estabilización se cerró dentro del plazo previsto, el 31 de diciembre de 2024. En total, se han gestionado casi 20.000 solicitudes para 775 plazas, entre personal funcionario, laboral y personal de la ATIB, adjudicándose todos los puestos convocados.