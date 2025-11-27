Baleares es la cuarta provincia con más hoteles a la venta en idealista en noviembre con 83 establecimientos

Hotel en venta en Idealista. - IDEALISTA

PALMA/MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 83 hoteles de Baleares estaban a la venta en este mes de noviembre, lo que le sitúa como la cuarta provincia de España con más inmuebles de este tipo en idealista, al acumular el 6% del conjunto del Estado.

Estos son algunos de los datos extraídos del estudio de mercado desarrollado por el portal inmobiliario, en el que se elabora una clasificación de las provincias y los municipios con más hoteles a la venta.

Por su parte, Palma entra dentro de los diez municipios de España con más hoteles a la venta en la última posición, con un total de 12 --misma cantidad que Altea y Huétor-Tajar--, lo que representa un 14% del total que hay en Baleares.

Por su parte, Alicante encabeza la lista de provincias con más hoteles en venta en idealista para este mes de noviembre, con un total de 124 establecimientos, seguido de Málaga y Granada, que suman 111 y 88, respectivamente, además de Baleares, Valencia (65) y Girona (63).

Asimismo, solo Madrid, con 52 hoteles en venta y también Asturias (54), en el Mar Cantábrico, se salen del foco del turismo de buenas temperaturas todo el año, sol y playa. Barcelona (53) y Murcia (48) completan la lista.

Este 'top 10' de las provincias españolas con mayor cantidad de inmuebles hoteleros en el mercado copan más de la mitad de la oferta (53%), según el estudio de idealista/data, siendo la mayoría de ellas costeras.

Por otro lado, el estudio señala que las ciudades de Alicante, Madrid y Valencia superan los 20 activos en venta en el mercado, con 31, 22 y 20 hoteles, respectivamente. Las capitales de provincia de estas 10 provincias más destacadas apenas representan un 13% del total de hoteles en los mercados analizados, pero sí que copan las primeras plazas.

Sin embargo, el peso de estos establecimientos sobre el conjunto de la provincia es mayor en la provincia de Madrid (42%) que en la de Valencia (31%) y Alicante (25%).

Además, el mayor plantel de establecimientos hoteleros se reparte entre las localidades costeras del Mediterráneo, desde la Costa Brava hasta la Costa del Sol y las Baleares.