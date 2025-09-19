Baleares cuenta con 86 pulseras telemáticas para maltratadores activas

Archivo - Violencia de género - CEDIDA - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares tiene, a fecha de julio de 2025, un total de 86 pulseras telemáticas antimaltrato activas, según los datos recogidos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género consultados por Europa Press.

Durante el mes de julio el archipiélago tuvo 6 nuevas instalaciones, que en lo acumulado desde el inicio de año alcanzaron las 339.

A nivel nacional, España cuenta con 4.515 dispositivos activos, dato que ha experimentado una disminución del 6,3% respecto al mismo mes de 2024 .