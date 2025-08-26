Baleares cuestiona la capacidad de acogida de menores migrantes asignada por el Gobierno: "¿Tiene base científica?"

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. - Tomàs Moyà - Europa Press

El viernes autorizará a la Abogacía para recurrir ante el Supremo el real decreto de julio que fija el procedimiento del reparto

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha cuestionado la formula escogida por el Gobierno para fijar, a través de un real decreto, la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad autónoma.

El Ejecutivo central ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, que se concretan en 406 para Baleares.

"¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes", ha dicho la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

La también vicepresidenta segunda del Govern, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas la tarde de este martes, ha anunciado que el Consell de Govern autorizará el viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a presentar el que será el segundo recurso judicial de Baleares contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias.

Después de que el pasado marzo se recurriera ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de extranjería que permite las derivaciones, ahora será el turno del real decreto aprobado el pasado 22 de julio y que procedimiento del propio reparto.

Estarellas también ha reiterado la intención del Govern de recurrir el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque ha emplazado a conocer los detalles del mismo para dar detalles acerca del mismo.

"Tenemos que ver realmente cómo se ha regulado, lo único que tenemos es una nota de prensa. Hay que ver si esto es objeto de recursos y si se hace una resolución o una orden ministerial, o como se haga, sobre el reparto. Ese sería el momento en el que presentaríamos los recursos", ha señalado.

En cualquier caso, como ya ha matizado el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones, la intención de estos recurso es que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, pero no el reparto a otras regiones del país.