Baleares culmina su regreso a los mercados financieros y formaliza cuatro préstamos por 490 millones de euros

La directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y los reprsentantes de Abanca, Sabadell, Bankinter y Santander. - CAIB

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha culminado su regreso a los mercados financieros y ha formalizado sus cuatro primeros préstamos a largo plazo con entidades bancarias, que suman un importe total de 490 millones de euros y que permitirán desconectarse de forma progresiva de los mecanismos de financiación extraordinaria del Estado.

De este modo se siguen los pasos del Plan Plurianual del Endeudamiento 2026-2028, que culminará cuando la comunidad autónoma deje de depender del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y lo haga exclusivamente de la Facilidad Financiera.

La primera licitación de financiación a largo plazo, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, ha alcanzado una demanda que quintuplica la oferta inicial prevista.

En total ha atraído 2.500 millones de euros y la participación de una docena de entidades financieras "de primer nivel", lo que vendría a reflejar "el elevado interés inversor y la sólida confianza del mercado" en el archipiélago.

En este escenario se han formalizado cuatro préstamos a largo plazo por un importe de 490 millones de euros con las entidades Abanca, Sabadell, Bankinter y Santander, cuyos representantes se han reunido este lunes con la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.

Las condiciones cerradas son "excelentes" y se sitúan en niveles equiparables al riesgo del Tesoro Público, lo que habla de "la fortaleza de la posición crediticia" y su reputación "como emisor de máxima solvencia".

Este resultado, siempre según el departamento que dirige el conseller Antoni Vera, supone la consolidación del regreso de Baleares a los mercados financieros.

"El éxito de estas operaciones evidencia la confianza que las entidades financieras depositan en nuestra Comunidad y en su visión a largo plazo", ha señalado Costa, quien ha destacado que las condiciones obtenidas son "muy competitivas y refuerzan la estructura financiera".

UNA BUENA SALUD FINANCIERA

La acogida que ha tenido la salida de Baleares a los mercados financieros, ha considerado, es una muestra del reconocimiento del mercado a la "buena salud financiera" de la comunidad autónoma, así como de "su disciplina presupuestaria, su capacidad de generación de recursos y su compromiso con la sostenibilidad financiera y la transparencia".

Todos estos elementos positivos se han reflejado en la mejora del 'rating'. El pasado 8 de mayo la agencia estadounidense de calificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) elevó la calificación crediticia al nivel 'A', con perspectiva estable, la mejor calificación financiera desde 2010.

A ello se le suma la reducción de la deuda en 510 millones de euros a lo largo de la legislatura, situado la ratio de deuda sobre el PIB en el 17,7% al cierre del año pasado. Al mismo tiempo, y por tercer ejercicio consecutivo, se cerró el año con superávit, en este caso de 53 millones de euros.