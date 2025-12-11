Baleares saldrá a mercados el año que viene y prevé desconectarse de la financiación extraordinaria del Estado en 2028

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, presentan el plan de Facilidad Financiera. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares saldrá a mercados a partir del año que viene y prevé irse desconectando gradualmente de los mecanismos de financiación extraordinaria del Estado hasta conseguirlo de forma definitiva en 2028.

Son las líneas maestras del Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 que el Govern trasladó a finales de noviembre ante el Ministerio de Hacienda y que este jueves han presentado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez.

A partir de 2026, han explicado, Baleares comenzará a desconectarse del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), donde llevaba desde 2012, y empezará a salir a mercados con su entrada en Facilidad Financiera.

Esto es posible, han reivindicado, porque la administración autonómica "ha hecho los deberes" en materia económica y financiera y cumple con los requisitos establecidos para ello, como una buena calificación de su 'rating', un superávit presupuestario, un ratio de deuda-PIB por debajo del 19,5% y un periodo medio de pago a proveedores ajustado a la legislación.

La salida a los mercados, ha detallado Pérez, se hará de forma gradual, aunque el plan podría ir variando dependiendo de qué tipos de interés sean más favorables para los intereses de la comunidad autónoma.

Así, en 2026 se estima un límite teórico de endeudamiento de 862 millones de euros, de los cuales el 60% se financiarán en los mercados y 40% por el FLA. En 2027 se llegará hasta los 865 millones de euros, con un 73% y un 27%, respectivamente.

En 2028, año en el que se prevé un endeudamiento límite de 1.201 millones de euros, la idea es que Baleares pueda desconcetarse de forma definitiva de los mecanismos de financiación extraordinaria del Estado y dependa exclusivamente de los mercados.