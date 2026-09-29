Baleares cumple el objetivo de reducción de residuos municipales destinados a vertedero fijado para 2035

Archivo - Un contenedor de basura con residuos en el exterior. - PSIB - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ya cumple el objetivo de reducción de los residuos municipales destinados a vertedero fijado para 2035, según el informe estatal Residuos municipales 2035 que detalla que en las Islas se destina a vertedero el 6,01% de los residuos municipales, por debajo del límite del 10%.

Según este mismo documento, el archipiélago se encuentra entre los cinco territorios de España con mejores perspectivas para cumplir el conjunto de los objetivos de gestión de residuos.

"Somos una de las pocas comunidades que ya cumple el objetivo de vertido y figuramos entre las cinco mejor situadas para alcanzar el conjunto de los objetivos. Es una posición que queremos consolidar con liderazgo, capacidad de gestión y un trabajo constante junto a los ayuntamientos y los Consells", ha declarado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

El informe incluye a Baleares, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra entre los cinco territorios con posibilidades de cumplir los objetivos. Madrid y Galicia presentan un posible incumplimiento de un objetivo; Cantabria, Melilla, Murcia, Andalucía y La Rioja, de dos, y Aragón, Ceuta, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, de tres.

De los tres objetivos analizados, Baleares cumple el de destinar a vertedero un máximo del 10% de los residuos municipales. El informe también considera posible alcanzar el 50% de recogida separada en 2035 y señala el objetivo del 65% de preparación para la reutilización y reciclaje como el principal reto en el que deben concentrarse los esfuerzos.

El Govern trabaja en esta dirección con los ayuntamientos y los Consells y, en este sentido, el conseller ha explicado que desde el año 2023 se ha impulsado la simplificación de los trámites, la mejora de los procesos y la gestión efectiva de las inversiones y las subvenciones.

"Este trabajo empieza a tomar forma en proyectos y medidas concretas que deben hacer avanzar la recogida separada y el reciclaje en todas las Islas", ha señalado Sáenz de San Pedro, quien añade que se hará un seguimiento de los resultados.