La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, durante su intervención en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea (Coter) del Comité Europeo de las Regiones. - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha defendido que la futura Estrategia Europea para las Islas reconozca la diferencia entre territorios y garantice un acceso "más justo" a los fondos europeos.

Lo ha pedido la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, durante su intervención en la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea (Coter) del Comité Europeo de las Regiones.

Ramis, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, ha celebrado que el texto reconozca la insularidad como una realidad estructural permanente que genera costes adicionales en ámbitos como la conectividad, el transporte, la energía, la vivienda, los servicios públicos y la competitividad económica.

El dictamen también defiende la necesidad de que las políticas europeas incorporen una verdadera perspectiva insular tanto en su diseño como en su aplicación.

No obstante, la directora general ha defendido la necesidad de que la futura estrategia tenga en cuenta la diversidad existente entre las distintas islas europeas.

En este sentido, ha recordado que hay territorios insulares que, pese a asumir plenamente los costes derivados de la insularidad, se encuentran con dificultades adicionales para acceder a determinados instrumentos europeos de cooperación y financiación debido a los actuales criterios geográficos de elegibilidad.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico ha aplaudido la inclusión en el dictamen de la petición de revisar los "obstáculos desproporcionados" que afectan a la participación de las islas en los programas europeos, una cuestión fundamental para avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades entre territorios.

Baleares ha considerado que la futura Estrategia Europea para las Islas constituye una "oportunidad histórica" para transformar el reconocimiento de la insularidad previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea "en medidas concretas de apoyo, financiación y cohesión territorial".

"Europa debe reconocer que las islas no parten todas de las mismas condiciones. La cohesión territorial solo será efectiva si las políticas europeas tienen en cuenta las distintas realidades insulares y garantizan un acceso justo a los recursos y a las oportunidades para todos los territorios insulares", ha defendido Ramis durante el debate.