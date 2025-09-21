Baleares dice adiós al verano, el tercero más cálido desde 1961, según la Aemet

Archivo - Varias personas se bañan en la playa de Ses Salines. Recurso. Archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

Baleares dice adiós al verano, el tercero más cálido desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un hilo de mensajes publicados en la red social 'X', recogido por Europa Press, y antes de que arranque oficialmente el otoño este lunes a las 20.19 horas, además con cambio de tiempo en las Baleares, la Aemet ha hecho un balance del verano 2025.

Un verano que en las Baleares ha sido muy cálido. De hecho, ha sido el tercero más cálido desde 1961 en las islas, con dos olas de calor en Mallorca y una en Ibiza, récord de noches tropicales y aumento de las tórridas, y récord de la temperatura media en junio.

En cuanto a la cantidad de lluvias, el verano al que decimos adiós ha sido normal en Baleares aunque seco en Pitiusas. La Aemet ha destacado que el mes de septiembre ha sido muy calido y seco.

Finalmente, la Aemet ha avanzado que las predicciones indican que lo más probable es que, el conjunto del trimestre octubre, noviembre y diciembre, sea cálido y con cantidades de precipitación normales.