Baleares enviará 1.100 vacunas para proteger a los inmigrantes en Ceuta de enfermedades infecciosas

Un sanitario con una vacuna. - CAIB

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares enviará 1.100 vacunas a Ceuta para proteger a los inmigrantes contra varias enfermedades infecciosas, según corresponde en función del porcentaje poblacional en el archipiélago.

El Govern ha concretado este viernes en un comunicado que cederá 1.100 vacunas con un coste de 25.000 euros. Se enviarán 400 dosis contra la varicela, 200 contra la polio y 500 de la vacuna hexavalente que protege a los menores contra seis enfermedades, que son la difteria, el tétanos, la tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y 'Haemophilus influenzao' tipo b, que puede provocar meningitis y neumonías.

En una notificación remitida por la dirección general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, se informa de que "el almacén de Ceuta cuenta con una capacidad de 10.000 dosis, por lo que los envíos se efectuarán de forma escalonada y fraccionada", por lo que "la logística requerirá cierta flexibilidad y coordinación".

Según las previsiones, la semana que viene comenzará la vacunación de los inmigrantes, tal y como había adelantado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso.