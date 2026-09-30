Baleares estrena el distintivo 'Producte fet aquí' para potenciar su producción local

El Govern pone en marcha un distintivo para poner en valor los productos hechos en Baleares
El Govern pone en marcha un distintivo para poner en valor los productos hechos en Baleares - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 16:21
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PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles el sello 'Producte fet aquí', un distintivo que pretende poner en valor los productos elaborados en Baleares y dar más visibilidad al tejido productivo que apuesta por fabricar y mantener actividad económica en el territorio.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que la industria balear "ha sabido sobrevivir a las dificultades propias de un territorio insular, competir en la distancia, crear marcas reconocidas y mantener oficios y conocimientos durante generaciones".

El sello 'Producte fet aquí' --'producto hecho aquí'-- permitirá identificar con claridad los productos elaborados al 100% en Baleares y facilitará que los consumidores puedan reconocer su origen. El distintivo estará vinculado a empresas y profesionales de distintos sectores productivos, entre ellos la artesanía, la industria y actividades como la bisutería.

Prohens ha destacado que el distintivo es una forma de reconocer "el esfuerzo de las empresas, productores y profesionales que siguen apostando por trabajar y producir en las Islas". "Cuando compramos un producto hecho aquí, no solo adquirimos un producto, también reconocemos el trabajo de las personas que hay detrás, apoyamos a nuestras empresas y contribuimos a mantener la actividad económica y el empleo", ha señalado.

La presidenta ha defendido también la necesidad de seguir avanzando hacia una economía más diversificada y ha afirmado que el archipiélago dispone de una larga tradición industrial y artesanal. "Queremos que esta actividad tenga futuro, que las empresas tengan más oportunidades y que la industria siga ganando peso en nuestra economía", ha dicho.

Durante esta legislatura, el Govern ya ha movilizado más de 25 millones de euros en ayudas y actuaciones destinadas al sector industrial y de la construcción. En este periodo se han impulsado líneas de ayudas para la modernización y digitalización de las empresas, así como se ha ampliado la convocatoria de grandes inversiones para incorporar también al sector de la construcción.

El Ejecutivo considera que reforzar la industria y apoyar a las empresas que producen en las Islas es también una vía para avanzar hacia una economía más diversificada y con mayor capacidad de respuesta ante los cambios del entorno internacional.

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