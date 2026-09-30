Baleares estrena el distintivo 'Producte fet aquí' para potenciar su producción local

El Govern pone en marcha un distintivo para poner en valor los productos hechos en Baleares - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este miércoles el sello 'Producte fet aquí', un distintivo que pretende poner en valor los productos elaborados en Baleares y dar más visibilidad al tejido productivo que apuesta por fabricar y mantener actividad económica en el territorio.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que la industria balear "ha sabido sobrevivir a las dificultades propias de un territorio insular, competir en la distancia, crear marcas reconocidas y mantener oficios y conocimientos durante generaciones".

El sello 'Producte fet aquí' --'producto hecho aquí'-- permitirá identificar con claridad los productos elaborados al 100% en Baleares y facilitará que los consumidores puedan reconocer su origen. El distintivo estará vinculado a empresas y profesionales de distintos sectores productivos, entre ellos la artesanía, la industria y actividades como la bisutería.

Prohens ha destacado que el distintivo es una forma de reconocer "el esfuerzo de las empresas, productores y profesionales que siguen apostando por trabajar y producir en las Islas". "Cuando compramos un producto hecho aquí, no solo adquirimos un producto, también reconocemos el trabajo de las personas que hay detrás, apoyamos a nuestras empresas y contribuimos a mantener la actividad económica y el empleo", ha señalado.

La presidenta ha defendido también la necesidad de seguir avanzando hacia una economía más diversificada y ha afirmado que el archipiélago dispone de una larga tradición industrial y artesanal. "Queremos que esta actividad tenga futuro, que las empresas tengan más oportunidades y que la industria siga ganando peso en nuestra economía", ha dicho.

Durante esta legislatura, el Govern ya ha movilizado más de 25 millones de euros en ayudas y actuaciones destinadas al sector industrial y de la construcción. En este periodo se han impulsado líneas de ayudas para la modernización y digitalización de las empresas, así como se ha ampliado la convocatoria de grandes inversiones para incorporar también al sector de la construcción.

El Ejecutivo considera que reforzar la industria y apoyar a las empresas que producen en las Islas es también una vía para avanzar hacia una economía más diversificada y con mayor capacidad de respuesta ante los cambios del entorno internacional.