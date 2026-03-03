Baleares gana más de 13.500 afiliados en febrero y supera el medio millón de cotizantes

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar.
Archivo - Varias personas en la terraza de un bar. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 3 marzo 2026 9:00
Seguir en

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de febrero 505.280 afiliados a la Seguridad Social, 13.529 más que el mes anterior (+2,75%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 9.742 trabajadores respecto a febrero de 2025, un 1,97% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 401.866 cotizantes, de los cuales 7.874 están registrados como trabajadores del hogar y 2.266 como trabajadores agrarios. Además, hay 101.550 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.864 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, en febrero había en el archipiélago balear 122 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 61 mujeres y 61 hombres.

En el conjunto de España, el número de afiliados a la Seguridad Social ha sido de 21.670.636 afiliados medios. El mercado laboral ha sumado 474.482 trabajadores en el último año, 97.004 solo en el último mes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado