Baleares gana más de 35.000 afiliados en marzo y supera el medio millón de cotizantes

Archivo - Trabajador en una fábrica de calzado de Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de marzo 540.388 afiliados a la Seguridad Social, 35.108 más que el mes anterior (+6,95%), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 15.919 trabajadores respecto a marzo de 2025, un 3,04% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 435.335 cotizantes, de los cuales 7.926 están registrados como trabajadores del hogar y 2.319 como trabajadores agrarios. Además, hay 103.093 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.060 en el de trabajadores del mar.