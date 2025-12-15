Baleares implementará el Programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Servicio Nacional de Salud

La consellera de Salud, Manuela García, en la reunión con el director general de Red.Es, Jesús Herrero Poza. - CAIB

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares implementará el Programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud, con el que se busca incorporar herramientas digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, para reforzar la modernización sanitaria.

La iniciativa se contempla en el convenio suscrito con la entidad pública Red.es, cuyo director, Jesús Herrero, se ha reunido este lunes con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña. También ha participado el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, Juan Fernando Muñoz.

Según han informado el Govern y Red.es en sendas notas de prensa, tras la firma del convenio para el desarrollo de este programa, por el que Baleares dispondrá de cuatro millones de euros durante cuatro años, este lunes se ha celebrado la reunión de arranque para comenzar a implementar estas actuaciones financiadas por Red.es.

El secretario general de Salud Digital ha destacado la aprobación el pasado 12 de noviembre por el Consejo Interterritorial del SNS de la Estrategia de Inteligencia Artificial en el SNS, para impulsar el uso ético y responsable de la IA, apoyando a los profesionales y reforzando la equidad del sistema y mejorando el bienestar de la ciudadanía, así como el esfuerzo del Ministerio de Sanidad para cubrir la cofinanciación nacional asociada a los fondos Feder para todas las comunidades autónomas.

También ha resaltado la importancia de la colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio para identificar, priorizar y desarrollar soluciones compartidas en todo el SNS, impulsando y acelerando la incorporación de la innovación a la atención sanitaria.

Por último, ha puesto en valor el impulso de esta comunidad autónoma a la salud digital, en áreas como la ciberseguridad o la incorporación de la IA a la atención sanitaria.

De su lado, el director general de Red.es ha expuesto que "con este convenio se pretende fortalecer el sistema de salud a través de la implantación de tecnología avanzada y soluciones de inteligencia artificial que van a repercutir en el diagnóstico, en la prevención, la atención a las enfermedades raras o herramientas para monitorizar pacientes con patologías crónicas, entre otros casos de uso en el ámbito sanitario cuyo objetivo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes optimizando al mismo tiempo los recursos".

El Programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud se financia por Red.es (entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) con fondos Feder y por el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades autónomas pueden acceder a esta financiación a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de España y, una vez firmado el acuerdo y puestas en marcha las actuaciones, la Administración de cada comunidad deberá justificar las actuaciones llevadas a cabo en el marco del convenio.

El Programa de Servicios Digitales Inteligentes se articula en torno a varias líneas estratégicas que buscan transformar la atención sanitaria y mejorar la detección y tratamiento de enfermedades.

Una de estas líneas es la monitorización remota de patologías crónicas, que permitirá el seguimiento de pacientes desde sus hogares, reduciendo desplazamientos y mejorando la detección temprana de complicaciones.

También se persigue la implantación de los telecuidados para fomentar un modelo de atención más personalizado, accesible y sostenible, especialmente útil en zonas rurales o con población envejecida, o en territorios dispersos como este archipiélago.

Además, la analítica avanzada en salud facilitará el uso de grandes volúmenes de datos clínicos, y la neurotecnología y la inteligencia artificial se aplicarán al diagnóstico y seguimiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos, ofreciendo nuevas herramientas de apoyo a los profesionales sanitarios.

El diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras también se beneficiará de este programa a través de casos de uso que, una vez desarrollados, estarán disponibles para todas las administraciones sanitarias.

Con este programa se busca también desburocratizar la atención sanitaria y liberar tiempo de los profesionales, además de garantizar la equidad territorial y optimizar los recursos del Sistema Nacional de Salud.

En definitiva, han subrayado, esta iniciativa supone un paso decisivo hacia la transformación digital de la sanidad pública, situando a España a la vanguardia en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la atención médica.