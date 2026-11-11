Baleares impulsa con otros gobiernos autonómicos proyectos para la promoción de lenguas propias entre recién llegados

El Govern se reúne en Palma con representantes de otros gobiernos del Estado para potenciar la acogida lingüística - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha reunido este miércoles en Palma con representantes de Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Navarra y Galicia para potenciar la acogida lingüística, compartir experiencias e impulsar proyectos conjuntos para la promoción y la revitalización de las lenguas propias.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado en un comunicado que entre las cuestiones destacadas durante el encuentro, las comunidades coinciden en señalar la necesidad de reforzar los mecanismos de promoción para que las personas recién llegadas puedan adquirir conocimientos básicos de la lengua y de la cultura propias del territorio.

En este sentido, los representantes han compartido experiencias sobre la certificación inicial de competencias lingüísticas, especialmente en cuanto al nivel A1 de las lenguas oficiales distintas al castellano.

La reunión, ha añadido la Conselleria, también ha servido para presentar una unidad didáctica sobre el plurilingüismo y la diversidad lingüística del Estado dirigida a alumnos de educación secundaria. El material, elaborado conjuntamente por los gobiernos integrantes del Protocolo, se publicará próximamente para que los centros educativos lo puedan usar.

La Comisión de Seguimiento ha acordado continuar trabajando en la definición de indicadores que permitan medir el impacto de las actuaciones impulsadas por los diferentes gobiernos, y también identificar y compartir experiencias de éxito que puedan ser reproducidas en otros territorios.

Durante la sesión también se han puesto en común las últimas actuaciones desarrolladas por los diferentes gobiernos para incrementar la presencia de las lenguas oficiales en las plataformas audiovisuales y en los medios de comunicación públicos.

En este ámbito, se ha hecho seguimiento de los contactos mantenidos con RTVE para garantizar el cumplimiento de la normativa audiovisual vigente e incrementar la oferta de contenidos en las lenguas propias, especialmente los dirigidos al público infantil.

Por otro lado, la reunión ha servido también para compartir información sobre varios proyectos estratégicos relacionados con la revitalización lingüística, entre los cuales destaca la futura Federación Mundial de Comunidades en Procesos de Revitalización Lingüística.