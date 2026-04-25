Baleares incrementará un 24% el precio del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para mejorar sus condiciones

Baleares incrementará un 24% el precio del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para mejorar las condiciones - CAIB

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia aumentará un 24,5%, hasta los 1.559 euros, el precio de los módulos concertados del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) con el objetivo de mejorar las condiciones de los profesionales y los usuarios.

Este aumento del precio, que ha sido publicado este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), se prevé que se haga efectivo a partir del próximo 1 de junio.

Asimismo, desde el 1 de enero de este año y hasta esa fecha, el precio será de 1.509 euros, un 20,5 % más que el precio del año pasado, que era de 1.525 euros, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La revisión publicada supondrá 109.105 euros adicionales para 2026 destinados a actualizar los salarios, entre otros, en base al Convenio colectivo de Residencias de Mayores y Centros de Día para Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, el coste de la seguridad social o la jornada laboral según el nuevo convenio autonómico.

La idea es que esta actualización de precios se traduzca en una mejora de las condiciones salariales de los profesionales que atienden a la persona usuaria y del bienestar de los usuarios con dependencia.

En la actualidad la Conselleria tiene concertados un total de 381 módulos, lo que se traduce en 15.240 horas, con las entidades Arrels y Ales Mallorca, Atenzia, Creu Roja, Sant Joan de Déu y Devidaserveis.

Durante 2025, estos servicios concertados tuvieron como destinatarios a 1.319 usuarios, de los cuales 1.144 son personas con grado de dependencia y el resto, las personas cuidadoras o sin grado.