Baleares inicia 111 expedientes sancionadores por chárter náutico irregular y falta de permisos en 2026

Transporte Marítimo de Baleares abre 111 expedientes sancionadores en 2026 - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo del Govern ha iniciado 111 expedientes sancionadores en lo que va de año, hasta el 9 de noviembre de 2026, por alquiler irregular, falta de permisos, uso comercial de barcos privados y patrones sin titulación.

La Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha detallado este jueves en un comunicado que estas sanciones suponen un importe de más de 394.000 euros, a lo que ha añadido que cinco de estos expedientes se refieren a servicios de transporte marítimo turístico de pasajeros que operaban sin haber presentado la comunicación previa exigida o con una comunicación que había perdido su vigencia.

Desde 2023 se han iniciado 542 expedientes sancionadores, por un importe aproximado de 1,5 millones de euros. En cuanto a la actividad inspectora, la Dirección General levantó 44 actas en 2023, 61 en 2024 y 99 en 2025.

Por otro lado, en el mismo periodo, se han gestionado 53 bonificaciones por un importe de más de 22,3 millones de euros, correspondientes a descuentos aplicados entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026 a más de dos millones de billetes.

Desde julio de 2023, la Dirección General ha gestionado 150 expedientes de bonificación por un importe aproximado de 56,5 millones de euros, correspondientes a unos 5,8 millones de billetes. Estas bonificaciones, han indicado, reducen el coste de los desplazamientos en las líneas regulares para los residentes del archipiélago.

La Mesa de Transporte Marítimo, que se ha reunido este jueves por primera vez en esta legislatura, ha abordado las bonificaciones del transporte marítimo regular, las reducciones de determinadas tasas portuarias, la actividad inspectora y sancionadora, los proyectos normativos estatales y el cumplimiento de los requisitos para prestar servicios de transporte marítimo turístico y regular.

En este sentido, también han debatido la prórroga de las bonificaciones de determinadas tasas portuarias al tercer trimestre de 2026, una medida que ha mantenido una reducción del 50 por ciento para las navieras que prestan servicios de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica.

105 EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO TURÍSTICO OPERAN EN BALEARES

La Mesa ha repasado la actualización del Registro Balear de Navieras, que la Dirección General publica en su web desde 2025 para el transporte marítimo turístico. El registro permite consultar las empresas operadoras, el nombre y la matrícula de las embarcaciones, la isla en la que operan y su itinerario. Actualmente figuran inscritas 105 embarcaciones, de las cuales 57 operan en Mallorca, diez en Menorca, 22 en Eivissa y 16 en Formentera.

La revisión de la documentación realizada en los últimos años ha supuesto la exclusión de 76 embarcaciones del registro. De ellas, 50 estaban matriculadas en la lista sexta y no podían prestar este servicio. Las otras 26 incumplían otros requisitos legales. Entre las deficiencias más frecuentes figuran las pólizas de seguro que no reúnen las condiciones exigidas y la falta de autorización de atraque en los puntos previstos para el embarque y desembarque de pasajeros.

La Conselleria ha informado a la Mesa de las alegaciones remitidas a la Dirección General de la Marina Mercante sobre el proyecto de reglamento de abanderamiento y matriculación de buques y embarcaciones. El Govern ha pedido que se mantenga la lista octava, que identifica a las embarcaciones destinadas a servicios públicos como la vigilancia, la inspección o las emergencias, o que se establezca una categoría equivalente.

También ha solicitado que se garantice la continuidad del régimen de dispensa de titulación y que se suprima la posibilidad de utilizar los cambios temporales de uso para realizar actividades de alquiler náutico en las Islas, en atención a las competencias autonómicas.