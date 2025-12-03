Baleares lidera la lista de viviendas en venta más grandes, con la mitad de la oferta por encima de los 160 m2

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares encabeza el ranking de viviendas más grandes de España, con un 56,02% de la oferta en venta con una superficie por encima de los 160 metros cuadrados (m2).

Así se desprende de un análisis del parque inmobiliario español que ha elaborado el portal pisos.com y que arroja notables diferencias en cuanto a la superficie de las viviendas.

Más en detalle, un 13,5% de las viviendas que se venden en el archipiélago tienen entre 120 y 160 m2; un 19,43% está entre los 80 y los 120 m2; un 9,81% entre 40 y 80 m2, mientras que un 1,24% están por debajo de los 40 m2.

A nivel nacional, el 35,74% de las viviendas españolas supera los 160 m2, consolidándose como el segmento más representativo del mercado.

Por comunidades autónomas, Baleares lidera el ranking de las viviendas más grandes, con un 56,02% de inmuebles que superan los 160 m2.

Le siguen Galicia (47,86%), Castilla-La Mancha (44,73%), Cantabria (44,18%) y Navarra (40,45%), conformando el top del ranking de territorios con mayor porcentaje de viviendas amplias.

Según el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el archipiélago presenta un parque inmobiliario caracterizado por viviendas unifamiliares y chalets que históricamente han atraído tanto a residentes permanentes como a compradores extranjeros.

En el extremo opuesto, Madrid lidera el porcentaje de viviendas pequeñas, con un 7,28% de inmuebles con una superficie inferior a 40 m2.