Baleares lidera en octubre la creación de empresas, con un incremento interanual del 29,12%

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de empresas en Baleares ha subido un 29,1% en octubre en tasa interanual con un total 439 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 110, un 26,4% más, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Baleares sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 439 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 10,9 millones de euros, lo que supone un 79,2% más que en el mismo mes de hace un año (10,9 millones de capital desembolsado).

De las 110 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Baleares, 101 lo hicieron voluntariamente; 5 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla - La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 10,8% en Baleares en octubre, hasta las 58 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 28,34 millones de euros, cifra un 45% inferior a la de octubre del año anterior.