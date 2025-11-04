Baleares lidera el precio de la vivienda usada en octubre, con 5.115 euros/m2, según idealista

Archivo - Un cartel de viviendas en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la comunidad autónoma con el precio de la vivienda usada más alto en octubre, con 5.115 euros por metro cuadrado (euros/m2), según idealista.

El índice de precios inmobiliarios del portal, publicado este martes, apunta que el precio de la vivienda en las Islas ha subido un 9,7% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este aumento se sitúa por debajo del crecimiento a nivel nacional, del 15,7%, pero el precio por metro cuadrado en el archipiélago sigue siendo el más alto del país.

En cuanto a las capitales, en Palma el precio de la vivienda ha crecido un 15,7% en octubre, respecto al mismo mes de 2024, con 5.046 euros/m2.

En España, el precio de la vivienda usada es de 2.555 euros/m2, lo que supone una subida de un 3,4% en los tres últimos meses, de un 1,5% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada desde que idealista tiene registros.

Por comunidades, los mayores incrementos se han registrado en la Comunidad de Madrid (20,8%), Andalucía (20,6%), Región de Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y la Comunitat Valenciana (17,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Asturias (15,1%), Canarias (12,2%), Euskadi (11,3%), Cataluña (9,7%), Baleares (9,7%), Castilla-La Mancha (7%), La Rioja (6,3%), Aragón (5,1%) y Castilla y León (5%). Los menores ascensos se producen en Navarra (2,5%), Extremadura (2,5%) y Galicia (4,6%).

Baleares con 5.115 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.395 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.356 euros/m2), Canarias (3.106 euros/m2), Andalucía (2.721 euros/m2) y Cataluña (2.680 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla se sitúan Extremadura (1.001 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.003 euros/m2) y Castilla y León (1.259 euros/m2), que son las comunidades más económicas.