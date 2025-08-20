El Govern no prevé inundaciones por las tormentas pero alerta del riesgo de que los rayos provoquen incendios

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en la reunión de este miércoles del Comité Técnico Asesor. - CAIB

El Govern pone en marcha por primera vez una campaña de concienciación de consejos de autoprotección ante las danas

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern no prevé que las lluvias que previsiblemente caerán este miércoles sobre Baleares provoquen inundaciones pero ha alertado que las tormentas irán acompañadas de aparato eléctrico, cuyos rayos podrían provocar algún incendio.

Lo ha explicado esta mañana el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, después de participar en la reunión del Comité Técnico Asesor, en el que están representados todos los cuerpos de emergencias y fuerzas de seguridad del archipiélago, así como otros organismos.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las próximas horas serán de inestabilidad y el primer momento crítico de la jornada será entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Se espera que un frente de aire frío choque con las masas de aire cálido y esto provoque tormentas fuertes, con lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado, que podrán ir acompañadas de aparato eléctrico y posibles granizadas, además de un ligero descenso de las temperaturas.

La previsión es que las tormentas afecten principalmente a la zona del canal entre Ibiza y Mallorca y que se desplacen por la zona sur y levante de Mallorca en las próximas horas, con vientos que pueden llegar a soplar con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Menorca se espera que pueda verse afectada a partir de esta madrugada y el jueves.

"En estos momentos lo que más preocupa es el aparato eléctrico, ya que venimos de semanas de altas temperaturas y el terreno está seco, por lo que un rayo podría provocar fácilmente un incendio, como ya ocurrió ayer en Ibiza", ha alertado Gárriz.

El director general, no obstante, ha apuntado que las tormentas no parecen que puedan provocar inundaciones, ya que la previsión es que, aunque descarguen con fuerza, su duración no supere una hora. La limpieza realizada en los torrentes, ha explicado, ayuda a prevenir el riesgo.

Aun así, Gárriz ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, a quienes ha recomendado seguir los consejos de autoprotección que se difunden desde Emergencias 112.

El Govern mantiene activada la alerta naranja (Índice de Gravedad 1) del Plan Especial ante fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) por la previsión de lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, y la alerta amarilla (Índice de Gravedad 0) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera.

Desde la dirección general de Emergencias e Interior se realiza un seguimiento y monitorización continua de la situación meteorológica, junto con Aemet, que emite boletines informativos y avisos correspondientes a estas predicciones. En función de cómo evolucione la situación, no se descarta convocar de nuevo el Comité Técnico Asesor esta tarde.

AUTOPROTECCIÓN ANTE LAS DANAS

El Govern ha puesto en marcha por primera vez una campaña de concienciación con consejos de autoprotección adaptados para prevenir los riesgos que supone la llegada de una posible dana, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Esta campaña pretende llegar a los ciudadanos del archipiélago a través de los canales oficiales del Ejecutivo autonómico, pero también mediante los medios de comunicación como la prensa escrita diaria, la prensa local, las radios, las televisiones y los medios digitales.

"Tenemos muy claro que la mejor estrategia posible cuando la situación meteorológica es adversa es que los ciudadanos dispongan de toda la información necesaria para garantizar su seguridad y para fomentar la cultura de la autoprotección", ha explicado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

Esta nueva campaña, que lleva por lema 'La información salva vidas, protégente, infórmate', incluye consejos "básicos pero esenciales" a la hora de evitar riesgos innecesarios.

Por ejemplo, proteger las viviendas asegurando las puertas y ventanas y cortando los suministros de electricidad, agua y gas; permanecer en las plantas superiores y no bajar a las zonas bajas de las casas como garajes o sótanos; alejarse de torrentes; o no aparcar en zonas con riesgo de inundación.

También evitar atravesar zonas inundadas o con corrientes de agua, ni a pie ni en coche, dado que la fuerza del agua puede acabar arrastrando; no realizar desplazamientos innecesarios; no conducir si no es imprescindible y, en el caso de hacerlo, circular por rutas seguras; y si el coche comienza a flotar, salir inmediatamente y dirigirse a una zona elevada.

Estarellas ha recordado que el teléfono 112 es el que los ciudadanos deben marcar en caso de sufrir cualquier emergencia y ha recomendado seguir los consejos que Emergencias ofrece a través de sus canales oficiales.

Esta nueva iniciativa se suma a otras iniciativas llevadas a cabo por el Govern para reforzar la estrategia integral de prevención contra inundaciones, como la creación de Inuncaib, el nuevo órgano de gestión integrada del riesgo de inundación, o la limpieza de más de 310 kilómetros de torrentes en los últimos años.

También se suma a la campaña de concienciación desarrollada en colaboración con la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB) para que cada vez más municipios formalicen sus Planes Municipales de Emergencias (PEMU).

Todas estas acciones, ha concluido Gárriz, "ayudan a estar mejor preparados ante la temporada de riesgos por la alta probabilidad de danas, cada vez más habituales debido al cambio climático".