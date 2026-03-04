Baleares participa en un proyecto europeo para anticipar sequías e inundaciones con IA - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha sido seleccionada como socia de un proyecto europeo para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial generativa para anticipar sequías e inundaciones.

El proyecto 'Floods and Droughts' --Inundaciones y Sequías en su traducción en castellano-- es una iniciativa que se enmarca en un programa europeo y liderada por la región italiana de Emilia-Romaña, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

El objetivo del proyecto es desarrollar soluciones tecnológicas basadas en IA y potencialmente en gemelos digitales para mejorar el seguimiento del territorio y permitir anticipar y gestionar fenómenos extremos como sequías e inundaciones.

La Conselleria ha destacado que la participación de Baleares se enmarca en las prioridades estratégicas del Govern en materia de innovación y digitalización aplicadas a retos de alto impacto social, como la resiliencia hídrica y la gestión de riesgos derivados del cambio climático.

Durante el acto de presentación de la Alianza Europea para la Resiliencia Hídrica, celebrado este miércoles, la directora general de Relaciones Institucionales, Xisca Ramis, ha subrayado que territorios como Baleares "afrontan cada año el reto de equilibrar población residente, actividad económica y disponibilidad de recursos naturales limitados".

En este contexto, a su endenter, la resiliencia hídrica es "una cuestión ambiental, pero también de cohesión social, de estabilidad económica y de confianza ciudadana en las instituciones".

En este sentido, el Govern participará activamente en esta alianza europea con la voluntad de compartir experiencia y conocimiento con otras regiones, avanzar en soluciones innovadoras y contribuir a la definición de políticas europeas más adaptadas a la realidad de los territorios.

Por parte del Ejecutivo autonómico, el proyecto contará con la implicación de la Dirección General de Innovación, que trabajará en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La participación balear ha sido posible gracias al trabajo de la Oficina de Baleares en Bruselas, que ha facilitado los contactos y las negociaciones con el consorcio europeo.