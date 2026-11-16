Baleares pide formalmente al Gobierno que le excluya de la retirada del 12% de la producción de aceite de oliva

Producción de aceite de oliva en Baleares. - CAIB

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que excluya a las almazaras de Baleares de la obligación de retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027.

El requerimiento lo ha formalizado este mismo lunes la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y va firmado por el conseller del ramo, Joan Simonet.

El documento, según ha informado la Conselleria en un comunicado, constituye el paso previo a la interposición de un eventual recurso contencioso-administrativo.

Mediante este requerimiento, el Govern solicita la modificación o derogación parcial de la orden APA/1145/2026, de 29 de octubre, así como la modificación de la resolución de 4 de noviembre de 2026 que fija en el 12% el porcentaje de retirada obligatoria.

El objetivo es que esta obligación no sea aplicable a las almazaras situadas en Baleares en base a las singularidades productivas, comerciales y territoriales del sector oleícola del archipiélago.

En el caso de que no se aceptara esta exclusión territorial, la Conselleria ha solicitado una evaluación inmediata de la situación del sector oleícola balear y una revisión anticipada de la medida para reducir a cero el porcentaje de retirada aplicable.

También ha pedido que se valoren excepciones específicas para las pequeñas almazaras, los aceites amparados por denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, y las partidas destinadas exclusivamente al autoconsumo.

Asimismo, ha reclamado que se valoren medidas transitorias para evitar perjuicios de difícil reparación mientras se tramita la modificación normativa y que el Ministerio se pronuncie expresamente y con carácter urgente sobre el requerimiento.

BALEARES NO TIENE EXCEDENTE

La Conselleria ha trabajado de manera coordinada con el sector para analizar las consecuencias de la medida y defender una respuesta adaptada a la realidad de las explotaciones y las almazaras. Esta colaboración ha permitido incorporar al requerimiento los datos de producción y comercialización, así como las dificultades que la retirada obligatoria puede ocasionar a los operadores.

Uno de los principales argumentos del requerimiento es que las Baleares no presentan una situación de excedente de producción que justifique la aplicación de la medida. Según los datos recogidos por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las existencias iniciales de la campaña se sitúan en 100 toneladas y la previsión de producción es de 492,72 toneladas, lo que representa unas disponibilidades totales estimadas de 592,72 toneladas, frente a las 806,2 toneladas de media de las seis campañas anteriores.

Por tanto, las disponibilidades previstas en Baleares representan únicamente el 73,5% de la media histórica, muy por debajo del umbral del 120% que establece la normativa estatal para activar el mecanismo de retirada. Aunque este indicador se calcula sobre el conjunto del mercado español, la Conselleria ha considerado que su aplicación territorial debería tener en cuenta las circunstancias específicas de cada zona productora.

El requerimiento también pone de manifiesto la escasa incidencia de la producción balear en el mercado estatal, pues las disponibilidades totales estimadas representan únicamente el 0,03% de las previstas para el conjunto de España. Además, según los datos del Registro de Movimientos de Aceite de Oliva y de Orujo de Oliva a Granel (Remoa), no se registran salidas de aceite a granel desde las Islas hacia la Península, mientras que sí existen entradas de aceite procedente de otros territorios productores.

Estos datos evidencian, según la Conselleria, que la retirada de la producción balear no tendría una incidencia apreciable en la estabilización del mercado estatal, mientras que podría ocasionar consecuencias económicas y comerciales importantes para las almazaras del archipiélago.

UNA CAMPAÑA TEMPRANA

Otro de los argumentos es la temporalidad de la campaña oleícola balear, que se desarrolla habitualmente antes que en las principales regiones productoras del Estado. Según los datos recogidos en el requerimiento, a 11 de noviembre la campaña de elaboración ya había finalizado en Menorca, Eivissa y Formentera, mientras que en Mallorca ya se había elaborado aproximadamente el 70% de la producción prevista.

Dado que la retirada obligatoria solo afecta al aceite declarado a partir del mes de noviembre, la cantidad que debería inmovilizarse en Baleares sería "muy reducida". El requerimiento calcula, a título orientativo, que si el 30% de la producción prevista quedara sujeto a esta obligación deberían retirarse aproximadamente 17,7 toneladas de aceite, una cantidad que representaría únicamente el 0,009% del volumen de retirada estimado por el Ministerio para el conjunto del Estado.

La Conselleria ha considerado que la obligación de retirar y almacenar estas cantidades comportaría una carga administrativa y de control "desproporcionada" tanto para las almazaras como para la administración autonómica, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa.

RIESGO PARA LA CALIDAD DEL ACEITE

El requerimiento también advierte de las consecuencias que el almacenamiento obligatorio hasta el 30 de septiembre de 2027 podría tener sobre la calidad y el valor comercial del aceite de oliva virgen extra producido en Baleares.

El sector oleícola balear se caracteriza por la elaboración de aceites de calidad diferenciada, con una comercialización vinculada a la nueva cosecha y a productos como el 'oli novell'. La inmovilización prolongada puede afectar a la evolución de las características fisicoquímicas y organolépticas del aceite, en función de las condiciones de conservación, y alterar un modelo comercial basado en la frescura, la calidad y el valor añadido del producto.

Además, la Conselleria ha puesto de manifiesto la problemática específica del aceite elaborado para el autoconsumo de pequeños propietarios de olivares. Según las estimaciones incorporadas al requerimiento, esta modalidad representa aproximadamente el 20% de la producción anual balear. Se trata de aceite que no se destina a la comercialización y que, por tanto, no contribuye a generar los excedentes que la normativa estatal pretende corregir.

La retirada obligatoria de estas pequeñas partidas comportaría "dificultades adicionales" de identificación, almacenamiento y gestión, ya que corresponden a numerosos particulares y pueden tener distintas titularidades.