Baleares pierde más de 30.000 afiliados en octubre y se sitúa por encima de los 650.800

Archivo - Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en septiembre 650.876 afiliados a la Seguridad Social, 32.405 más respecto al mismo mes de 2025 y un 5,24% más, aunque respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 31.610 afiliados, un -4,63%, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 538.413 cotizantes, de los cuales 9.998 están registrados como trabajadores del hogar y 2.692 como trabajadores agrarios.

Además, hay 109.483 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.981 en el de trabajadores del mar.

En el décimo mes del año, había en Baleares 77 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 38 son mujeres y 39 son hombres.