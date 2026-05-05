Baleares pone en marcha la primera red autonómica de radio digital DAB+ de España

Acto de presentación de la puesta en marcha de la red autonómica de radio digital DAB+ en el centro emisor de Alfàbia. - CELLNEX

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha este martes la primera red autonómica de radio digital terrestre DAB+ de España, que permitirá la emisión digital de IB3 Ràdio con mejor calidad de sonido y menos interferencias.

La presentación ha tenido lugar esta mañana en el centro emisor de Alfàbia (Bunyola) y ha contado con la participación de representantes institucionales y del sector, así como de Radio Televisión Española y de la empresa Cellnex Telecom, encargada del desarrollo de la infraestructura tecnológica.

Este proyecto, según ha indicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, se enmarca en la hoja de ruta del Govern para avanzar hacia una administración "más digital, innovadora y centrada en el ciudadano".

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Xisco Cánovas, ha destacado que esta iniciativa "sitúa la tecnología al servicio de la ciudadanía, con una radio más moderna, con más opciones y mejor calidad de escucha".

"Hoy no sólo se pone en marcha una nueva tecnología, sino que se consolida un modelo de servicio público más moderno, accesible y preparado para el futuro. Baleares vuelve a situarse a la vanguardia al ser la primera comunidad autónoma que apuesta de forma decidida por la radio digital DAB+", ha subrayado.

El consejero delegado de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez, también ha considerado que este proyecto situará al archipiélago "a la vanguardia de la radio digital" y pone en evidencia que "la colaboración acelera la innovación".

UNA DOCENA DE CENTROS EMISORES

La implantación de la radio digital DAB+ busca mejorar la experiencia del usuario, al ofrecer una mayor calidad de sonido, ausencia de interferencias y la incorporación de servicios adicionales como información asociada a los contenidos.

Además, se trata de una tecnología accesible, ya que no requiere conexión a Internet ni suscripciones, que se irá implementando en las cuatro islas del archipiélago.

El despliegue contempla la activación de hasta 12 centros emisores en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en un proyecto iniciado a finales de 2025 y con un plazo de ejecución aproximado de 18 meses. De hecho, durante el primer trimestre de este año ya se han iniciado las emisiones en las Pitiusas.

Esta primera fase, con el centro emisor de Alfàbia como enclave estratégico, supone el inicio de un modelo de radiodifusión "preparado para evolucionar e incorporar nuevos servicios y operadores en el futuro".

Supone, según ha indicado Cellnex en un comunicado, una "evolución significativa respecto a la FM tradicional" que ha permitido a IB3 Ràdio "iniciar el camino de sus emisiones digitales" y ha abierto la puerta "a la futura incorporación de concesionarios privados autonómicos".

En esa línea, el director de la radio autonómica, Daniel Barjacoba, ha celebrado la posibilidad de dar "un salto cualitativo en el servicio público" al ofrecer "mejor calidad de sonido, más capacidad para nuevos canales y servicios de información asociados y una cobertura pensada para crecer de forma ordenada".