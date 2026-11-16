Baleares recibe 392.000 euros para el programa de educación inclusiva y atención temprana para el alumnado con autismo

Archivo - Una clase en un colegio vacía. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva y Mejora de la Atención Temprana para el Alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) destinará 392.000 euros a Baleares.

Así se ha decidido en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha aprobado la distribución de 7,7 millones de euros a las comunidades autónomas.

De acuerdo con el reparto aprobado, según ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, las Islas recibirán 392.390 euros, una cantidad que sitúa a la comunidad autónoma en la parte baja de la distribución territorial.

Los criterios de reparto asignan un peso del 70 por ciento al número de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas del trastorno del espectro del autismo y un 20 por ciento al número de alumnos con trastornos graves de conducta, comunicación y lenguaje. El 10 por ciento restante corresponde a la dispersión de la población y la insularidad.

Según la Conselleria, esta distribución tiene una incidencia particular en Baleares, ya que las características geográficas del archipiélago y la distribución de la población entre las diferentes islas solo se tienen en cuenta en ese último porcentaje.

Los recursos del programa podrán destinarse a reforzar los equipos de profesionales especializados, mejorar la detección y la atención temprana, adaptar los espacios escolares a las necesidades del alumnado con autismo e impulsar la formación del profesorado.

Entre las actuaciones previstas también figuran la creación de entornos educativos más accesibles, con espacios de regulación sensorial y emocional, apoyos visuales y medidas que faciliten la participación del alumnado en las distintas actividades de la jornada escolar.

Asimismo, el programa prevé reforzar el acompañamiento en los cambios de etapa educativa y facilitar la continuidad de los estudios de bachillerato y formación profesional.

AUMENTO DEL NÚMERO DE ALUMNADO CON AUTISMO

Según los datos recogidos en el documento del programa estatal, el número de alumnos con trastorno del espectro del autismo en España ha pasado de 19.023 en el curso 2011-2012 a 107.977 en el curso 2024-2025, lo que supone un aumento del 467,6 por ciento en 14 cursos escolares.

En cuanto a la distribución por etapas educativas, el 43,2 por ciento del alumnado con autismo está escolarizado en educación primaria, el 24,6 por ciento en educación secundaria obligatoria y el 22,8 por ciento en educación infantil.

En cambio, la presencia de este alumnado disminuye considerablemente en las etapas postobligatorias. En concreto, solo un 3,4 por ciento cursa bachillerato y un 4 por ciento estudia formación profesional.

Estos datos, de ámbito estatal, ponen de manifiesto la importancia de disponer de recursos de apoyo a lo largo de todas las etapas educativas, especialmente durante los cambios de etapa y en la continuidad de los estudios después de la educación obligatoria.