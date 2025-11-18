Baleares recibe cerca de 16 millones de pasajeros aéreos internacionales hasta octubre

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Acapara el 40% de los pasajeros aéreos alemanes hasta octubre pese a registrar una caída de 24.000 personas

MADRID/PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió 15,62 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, lo que supone un incremento interanual del 2,4%.

Según datos publicados este martes por Turespaña, el archipiélago solo se sitúa por detrás de la Comunidad de Madrid, con 21,56 millones de turistas llegados en avión, y de Catalunya, con 20,14 millones.

El pasado octubre llegaron a las Islas 1,61 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que representa el 15,6% del total español, también por detrás de Madrid y Catalunya, y una caída del 0,1% respecto al mismo mes de 2024.

La misma posición ocupa el aeropuerto de Palma, que en octubre recibió 1,28 millones de pasajeros (los mismos que el año pasado) y en el acumulado del año, 11,93 millones (+2,3%).

Del total de turistas llegados en avión a Baleares en octubre, 1,14 millones (+2,2%) lo hicieron en compañías de bajo coste. En los primeros diez meses del año lo hicieron 10,9 millones (4,4%), solo por detrás de los 13,9 millones de Catalunya.

En este segmento también ocupa el segundo lugar el aeropuerto de Palma, con 887.327 pasajeros (+2,1%) llegados en aerolíneas 'low cost' el mes pasado y 8,12 millones en el agregado anual (+4,3%).

En compañías aéreas tradicionales llegaron 461.482 pasajeros (-5,5%) en octubre y 4,72 millones (-2%) entre enero y el mes pasado, por detrás de Madrid, Catalunya y Canarias.

El aeropuerto de Palma llegaron 395.398 de ellos (-4,3%) en octubre y a 3,87 millones en los primeros diez meses del año (-1,7%).

Por mercados emisores, Baleares aglutinó el 40,5% de los 1,5 millones de pasajeros alemanes que aterrizaron en España en octubre, lo que supone una caída de 24.000 turistas.

El archipiélago fue una de las pocas comunidades, junto a Cantabria y Galicia, que no se vieron afectadas por el descenso generalizado de visitantes italianos. Sí se resintió, al contrario que buena parte de España, en la llegada de pasajeros procedentes de Países Bajos.

DATOS NACIONALES

España recibió 96,7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre, un 5,6% más con respecto al mismo periodo del año anterior, mismo crecimiento interanual que el registrado en el décimo mes, con 10,3 millones de visitantes por vía aérea, según los datos publicados de Turespaña.

El incremento de llegadas en octubre se produjo desde todos los principales mercados emisores, destacando las subidas de Irlanda (+14,6%) y Polonia (+12,5%), además de resaltar, por volumen de llegadas, los pasajeros de Colombia, México, Brasil y Argentina; junto con China y Japón y los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

En cuanto a los principales mercados emisores, Reino Unido emitió en torno a 2,2 millones de pasajeros internacionales y generó el 21,7% del total del flujo de llegadas a España en octubre, con un avance interanual del 4,4%.

Canarias fue la principal receptora de llegadas acaparando el 26,2% del total, con una moderada subida del 2,9%. Este mes también destacaron las subidas de llegadas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, con más de 20.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros, siendo un 14,4% del total, lo que supone un leve ascenso interanual del 0,2%. Baleares, aunque fue la principal receptora, acusó un retroceso de 24.000 pasajeros. Por el contrario, la Comunidad Valenciana y Cataluña se vieron favorecidas con más de 10.000 pasajeros adicionales en el mes.

Además, llegaron el 9,6% del flujo de pasajeros recibidos en octubre (985.632) desde Italia, registrando un crecimiento interanual del 6,5%. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades más beneficiadas, con la recepción conjunta del 58,7% del flujo total de llegadas y respectivos incrementos interanuales del 8,2% y 6,7%. El resto de comunidades, excepto Baleares, Cantabria y Galicia, se vieron favorecidas con notables alzas.

De su lado, Francia emitió el 7,4% total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1,8%. Cataluña y la Comunidad de Madrid acapararon el 49% de las llegadas totales, mientras que Asturias y el País Vasco registraron avances superiores al 5% en este mercado.

Por último, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,9% del total, y experimentaron un aumento del 3,9%. Se dirigieron principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Las principales comunidades, excepto Baleares, experimentaron avances positivos destacando el incremento interanual del 11,6% de Madrid.

SEIS COMUNIDADES ACAPARARON EL 97,1% DE LAS LLEGADAS

En octubre, las seis principales comunidades autónomas de destino acapararon nuevamente el 97,1% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, salvo Baleares. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana registraron las subidas más intensas, del 8,7% y 8,6% respectivamente.

En cuanto a los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el décimo mes, con 2,2 millones (+8,7%), seguido del de Barcelona, con 1,9 millones pasajeros internacionales (+6,9%), y el de Palma, con 1,2 millones de llegadas. Los mayores incrementos interanuales se registraron en los aeropuertos de Valencia y Sevilla, un 11,2% más en ambos.