Baleares reclama al Gobierno incentivos para mejorar la conectividad aérea en temporada baja

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se apliquen incentivos para mejorar la conectividad aérea en temporada baja, especialmente en los aeropuertos de Eivissa y Menorca.

Así lo ha explicado, en el pleno del Parlament al ser interpelado por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha pedido más implicación y trabajo por parte del Govern en determinadas cuestiones relacionadas con el transporte aéreo.

Según ha subrayado Mateo, el Govern pidió al Ministerio estos incentivos, así como una reducción de las tarifas aeroportuarias en Baleares, argumentando que los aeródromos son la principal puerta de entrada al archipiélago.

El conseller ha insistido durante su intervención en que las competencias en materia de transporte aéreo son del Gobierno de España que, ha lamentado, "no entiende" la problemática ni las reivindicaciones de las Islas.

En relación con la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Barcelona, el conseller ha indicado que fue el Ejecutivo central el que frenó el proyect oante las objeciones de la Unión Europea.

"Había que ir con cuidado, y ese es el problema, en cuanto a que cualquier medida debía garantizar que no se iban a reducir ni las frecuencias de los vuelos, y que tampoco podía poner en peligro el mantenimiento de la capacidad de esta ruta", ha expuesto.

Sobre este tema, Castells ha coincidido en que las competencias son del Estado, pero ha reclamado al Govern que utilice su "poder de trabajar, discutir e influir".

Asimismo, ha preguntado cuál es la alternativa del Govern a la OSP Menorca-Barcelona. "Si no la ponen, dejan desatendidos a los ciudadanos menorquines", ha lamentado.

En relación con el descuento de residente que, según el menorquinista, tiene mucho margen de mejora, el conseller ha afirmado que el Govern está abierto "a todo lo que pueda ser una mejora".

No obstante, ha puntualizado, las mejoras tienen que plantearse "desde la seriedad, la prudencia y teniendo claro que las competencias son del Gobierno".