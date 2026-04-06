Baleares reduce su deuda en 510 millones de euros en esta legislatura

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La deuda de Baleares se ha reducido en 510 millones en lo que va de legislatura y la ratio de deuda respecto del Producto Interior Bruto (PIB) se situó, al cierre de 2025, en el 17,7%, lo que supone el mejor porcentaje desde el año 2010.

Así lo ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa este lunes, que recoge que las Islas cerraron el pasado ejercicio con un superávit de 53 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 0,1%.

Según los datos publicados por el Banco de España, Baleares terminó el año 2025 con 8.364 millones de euros de deuda pública, lo que supone la mejor cifra al cierre de un ejercicio desde el año 2015.

En términos porcentuales al vincularlo al PIB, hay que remontarse hasta 2010 para encontrar un porcentaje similar, ya que en 2025 la ratio fue del 17,7%, mientras que hace 15 años fue del 16,6%.

Las cifras presentadas por Baleares están 2,5 puntos porcentuales por debajo de la media de las comunidades autónomas, gracias a una notable reducción, especialmente en esta legislatura, desde que en 2020 se alcanzó el máximo de 34,2% sobre el PIB, según la Conselleria.

Asimismo, los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda indican que el archipiélago balear cerró 2025 con un superávit de 53 millones de euros, lo que supone un 0,1%. De este modo, mantiene la tendencia de la presente legislatura, en la que todos los ejercicios se han completado con superávit.

Cabe recordar que 2024 se cerró con un 0,23% de superávit (101 millones de euros) y en 2023 concluyó con un saldo positivo de 178 millones, es decir, un 0,46%.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que estos datos reflejan "una gestión seria y rigurosa de las finanzas".

A su entender, la positiva evolución de la deuda de la comunidad avala la política económica impulsada por el Govern y certifica que "en un contexto de crecimiento económico, se pueden bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, se puede aumentar el presupuesto para la educación, la sanidad o los servicios sociales, y se puede reducir la deuda".

"Estos datos reafirman también lo que siempre hemos dicho: las Islas Baleares no necesitan la condonación de la deuda. Y, sobre todo, rechazamos de plano que una comunidad que controla sus finanzas tenga que pagar los deberes mal hechos de otros territorios a cambio de nada, y asumiendo más deuda por habitante", ha añadido Costa.

Igualmente, ha subrayado que el pasado julio Baleares entró en el compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a comunidades autónomas por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Un paso que permite al Govern dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y recuperar la autonomía financiera, con la capacidad de volver a los mercados en mejores condiciones.

"El resultado de estos tres años es indiscutible: hemos reducido más de 500 millones de euros la deuda y hemos situado la ratio en su mejor nivel en 15 años", ha celebrado, agregando que el acceso a la Facilidad Financiera es el reconocimiento a este trabajo.